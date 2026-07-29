29.07.2026 17:11 Frau glaubt, Labrador-Welpen gekauft zu haben: Monate später ist nicht nur sie überrascht

Mitte Juli klagte Aliyah aus Großbritannien ihr "Leid" auf TikTok. Der Grund: die Verwirrung rund um ihren Hund Nico.

Von Christian Norm

Großbritannien - Sie war sich ihrer Sache sicher gewesen - zu sicher. Mitte Juli klagte Aliyah aus Großbritannien ihr "Leid" auf TikTok. Der Grund: die Verwirrung rund um ihren Hund Nico.

Frauchen Aliyah hielt ihren Hund Nico zunächst für einen Labrador. © TikTok/Screenshot/crawftz "An die Person, die mir einen grauen Labrador Retriever verkauft hat - WTF", heißt es in dem entsprechenden Video der jungen Frau in einem Untertitel. In der ersten Aufnahme des Clips ist Nico als Welpe zu sehen. Darin hat er durchaus Ähnlichkeit mit einem jungen Labrador. In der nächsten Szene wird umso klarer, dass er es nicht ist. Vor Aliyah thront ein großer, muskulöser Cane Corso. Dieser hat mit einem ausgewachsenen Labrador nicht nur optisch kaum mehr etwas gemein, sondern unterscheidet sich auch in seinem Wesen. Hunde Frauchen testet Liebe seiner Hunde: Reaktion der dritten Fellnase bringt so viele zum Lachen Denn während Labradore als familienfreundliche Fellnasen gelten, sind Cane Corsi aus einem ganz anderen Holz geschnitzt.

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