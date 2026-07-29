Frau glaubt, Labrador-Welpen gekauft zu haben: Monate später ist nicht nur sie überrascht
Großbritannien - Sie war sich ihrer Sache sicher gewesen - zu sicher. Mitte Juli klagte Aliyah aus Großbritannien ihr "Leid" auf TikTok. Der Grund: die Verwirrung rund um ihren Hund Nico.
"An die Person, die mir einen grauen Labrador Retriever verkauft hat - WTF", heißt es in dem entsprechenden Video der jungen Frau in einem Untertitel.
In der ersten Aufnahme des Clips ist Nico als Welpe zu sehen. Darin hat er durchaus Ähnlichkeit mit einem jungen Labrador. In der nächsten Szene wird umso klarer, dass er es nicht ist.
Vor Aliyah thront ein großer, muskulöser Cane Corso. Dieser hat mit einem ausgewachsenen Labrador nicht nur optisch kaum mehr etwas gemein, sondern unterscheidet sich auch in seinem Wesen.
Denn während Labradore als familienfreundliche Fellnasen gelten, sind Cane Corsi aus einem ganz anderen Holz geschnitzt.
TikTok-Video gerät zum viralen Millionen-Hit
Die großen Vierbeiner wurden passenderweise als Wachhunde gezüchtet. Sie sind daher nicht so freundlich wie Labrador Retriever - schon gar nicht gegenüber Fremden.
Um Cane Corsi vernünftig zu erziehen und Vertrauen zu ihnen aufzubauen, braucht es viel Geduld und einen erfahrenen Halter. Beides scheint bei Aliyah nicht der Fall zu sein.
Weitere Punkte: Die großen Hunde brauchen mehr Training, Bewegung und Futter. Dennoch ist in zahlreichen Videos von Aliyah zu sehen, dass sie ihren Freund auf vier Pfoten gut im Griff hat. Die beiden scheinen sogar beste Freunde geworden zu sein.
Diese Mischung aus Überraschung und Happy End kommt auf TikTok sehr gut an. So hat das kuriose Video seit seiner Veröffentlichung 7,6 Millionen Klicks erhalten. Zudem kann sich die TikTokerin über 1,7 Millionen Likes freuen.
Negative Kritik gibt es am Rande aber trotzdem ein wenig. So wundert sich manch User, warum Aliyah überhaupt einen Hund kaufen musste, wo es doch so viele im Tierheim gibt.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/crawftz