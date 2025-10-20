Frau hält weinendes Baby im Arm: Was ihr Golden Retriever dann versucht, lässt Herzen schmelzen

TikTok - Wer selbst schon Kinder hat, weiß, wie kräftezehrend die ersten Wochen mit einem Baby sein können: Abgesehen davon, dass man sich erst an den neuen Erdenbürger und die fremde Rolle als Eltern gewöhnen muss, weiß man manchmal einfach nicht, wie die Winzlinge zu beruhigen sind. Eine TikTokerin hat in dieser Situation glücklicherweise einen geduldigen Helfer an ihrer Seite.

Die junge Mutter strahlt über beide Ohren, als ihr Golden Retriever versucht, das Baby zu trösten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/bellevie898

In dem viralen Video auf dem TikTok-Account "@bellevie898", was mittlerweile beinahe 45 Millionen Mal angeklickt worden ist, sieht man die Blondine mit einem Säugling auf dem Arm in der Wohnung sitzen.

Die junge Mutter sieht erschöpft aus, während sie versucht, das weinende Kind zu beruhigen.

Plötzlich entscheidet sich ihr Golden Retriever, der zunächst nur neben ihr saß, näher zu kommen und mit seinem Pfötchen auf sein Frauchen zu tippen.

Anschließend kuschelt sich der Hund ganz nah an den Rücken des Babys und umarmt es gleichzeitig mit seiner Vorderpfote.

Sichtlich gerührt von so viel Mitgefühl seufzt die Blondine laut und legt ihren Kopf lachend gegen den des Goldies. "Wir verdienen Hunde nicht", schreibt sie in ihrem Video.