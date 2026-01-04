Große Sorge um Chihuahua Coco: Plötzlich droht der Kleine zu ersticken

Dipperz - Auch zwischen den Jahren gab es beim Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz leider wieder ein "Notfellchen".

Nachdem sich Cocos Zustand nicht gebessert hatte, ging es am nächsten Tag zum Tierarzt. Dieser stellte dann fest, dass der kleine Kerl an einer Entzündung der Speiseröhre leidet. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Im Mittelpunkt stand dieses Mal der drei Jahre alte Chihuahua-Rüde Coco. Der kleine Kerl hatte sich übergeben müssen und dabei aspiriert, er bekam also Teile des Erbrochenen in die Luftröhre.

"Wir dachten, er erstickt", sagte die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24. "Sofort bin ich mit ihm zum Notdienst".

Leider habe sich Cocos Zustand danach nicht verbessert, weshalb Anke mit dem leidenden Hund am nächsten Tag direkt zum Tierarzt ging.

Dort stellte sich dann bedauerlicherweise beim Röntgen heraus, dass sich Coco durch das lebensbedrohliche Aspirieren eine Entzündung der Speiseröhre zugezogen hat. Da sein Zustand weiterhin kritisch ist, muss er jetzt alle zwei Tage zum Tierarzt - zusätzliche Kosten für Anke und ihren auf Spenden angewiesenen Verein.

Zudem wurde bei ihm eine beidseitigen Patellaluxation, also eine schmerzhafte Kniegelenks-Erkrankung festgestellt, die bald operiert werden muss.

"Wir möchten Euch hiermit nochmal um Eure Unterstützung bitten", appelliert Anke deshalb an alle Tierfreunde. "Ihr wisst alle, wie extrem das vergangene Jahr war und dass wir es alleine nicht schaffen können".

Spenden dürfen alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder direkt an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.