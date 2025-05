Frau hat Angst, dass Hund in Pool fällt: Was dann passiert, lässt kein Auge trocken

Australien - Wenn Tollpatschigkeit ein Lebewesen wäre, würde es sich wahrscheinlich um Zwergschnauzer "Chloe" aus Australien handeln. Was der Hündin vor Kurzem passiert ist, war für sie selbst sicher nicht allzu angenehm, sorgte aber im Internet für ordentlich Gelächter. Ihre Besitzerin hat allerdings eine triftige Erklärung für die ganze Misere.

Die Sorge von Frauchen Shannon Tremaine bewahrheitete sich innerhalb von Sekunden, als ihre Hündin "Chloe" in den Pool stürzte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/shantremaine

Alles geschah, als Hundehalterin Shannon Tremaine zusammen mit Zwergschnauzer Chloe ihre Eltern in Down Under besuchte.

Da die Extremsportlerin mittlerweile in New York lebt, genoss sie sichtlich das sonnig warme Wetter in ihrer Heimat. Doch eines bereitete der gebürtigen Australierin Bauchschmerzen:

Ihre Familie hatte sich einen großen Pool aufs Grundstück gebaut. Und Shannon ahnte bereits, was dies für ihre Hündin bedeuten könnte.

An jenem Nachmittag war die gebürtige Australierin zusammen mit ihrem Vater am Schwimmbecken, während Zwergschnauzer Chloe noch hinter der durchsichtigen Gartentür wartete.

Während Shannons Vater ganz optimistisch meinte, dass sicher nichts Schlimmes passieren würde, war sich die Hundehalterin ziemlich sicher, dass Chloe Bekanntschaft mit dem kühlen Nass machen wird.