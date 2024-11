15.11.2024 08:44 1.209 Frau hört die Stimme ihres toten Sohnes (†18) - dann rettet sie ein Leben!

Als Suzette Hall über einen Hund in Not informiert wurde, hörte sie Stimme ihres verstorbenen Sohnes in ihrem Kopf. Sofort machte sie sich auf den Weg.

Von Svea Nieberg

Kalifornien (USA) - Es schien einfach Schicksal gewesen zu sein. Als Tierretterin Suzette Hall kürzlich über einen hilflosen Streuner informiert wurde, hörte sie plötzlich Stimme ihres verstorbenen Sohnes Logan (†18) in ihrem Kopf, die sagte: "Los Mama, er braucht dich." Der Hund hatte große Angst, als Suzette Hall ihn zum ersten Mal sah. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall Kein Wunder also, dass sich Hall sofort auf den Weg machte. Und dafür ist sie mittlerweile einfach nur dankbar. Auf Facebook berichtete sie seither von der Rettungsaktion und weiß genau: "Kaum vorzustellen, was passiert wäre, wenn ich nicht auf dieses Gefühl im Herzen gehört hätte." Doch von Anfang: Vergangene Woche erhielt Hall die Nachricht, dass in einer Nachbarschaft in Kalifornien ein kleiner Vierbeiner allein durch die Straßen läuft und sich immer wieder unter einem kaputten Auto versteckt. Kurzerhand machte sich die Tierliebhaberin auf den Weg und setzte vor Ort alles daran, um dem Hund zu helfen – auch wenn das bedeutete, dass sie zunächst stundenlang nach ihm suchen und schließlich unter einen Busch klettern musste, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Auch wehrte sich das Tier dabei immer wieder gegen sie, knurrte sie an und schnappte nach ihr. Doch Hall war nicht gewillt, aufzugeben. Und so hielt sie den Streuner nach einer ewig andauernden, nervenaufreibenden Rettungsaktion endlich in den Armen. Hall rettet den Hund - und bricht schließlich in Tränen aus Immer wieder versteckte sich der Vierbeiner unter dem Auto. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall Als die Fellnase schließlich in Halls Käfig saß, brauchte die US-Amerikanerin einen Moment, um durchzuatmen – und einfach nur zu weinen. "Ich war einfach so froh, dass ich auf mein Herz gehört habe." Anschließend brachte sie den Hund zu einem Tierarzt. Kaum hatte sie die Praxis verlassen, rief der Mediziner sie auch schon wieder an und verdeutlichte noch einmal, wie kritisch es um den Vierbeiner stand. "Ich bin so froh, dass du ihn gerade noch rechtzeitig zu mir gebracht hast", habe er Hall gegenüber gesagt. "Er hat Einstichwunden, sein Zahnfleisch ist weiß und er besteht nur noch aus Haut und Knochen." Dank Halls schnellem Eingreifen wird er aber wieder gesund werden. Es scheint, als hätte ihr verstorbener Sohn dem Vierbeiner tatsächlich das Leben gerettet.

Titelfoto: Facebook/Screenshot/Suzette Hall