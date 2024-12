Frau hofft, dass Hund Freunde in Hort findet: Überwachungs-Video öffnet ihr die Augen

Michigan (USA) - Für Hundebesitzer ist es immer eine unangenehme Situation, wenn sie ihren Vierbeiner allein zu Hause lassen müssen - vor allem, wenn es sich um mehrere Stunden handelt. Das wollte auch Nikki Sykora (24) aus Michigan ihrer Fellnase nicht antun, als sie für ihr Zahnmedizinstudium zur Uni musste. In der Hoffnung, dass ihre einjährige Hündin Maisy in einer Hundetagesstätte schnell Freunde finden würde, gab sie sie lieber dort ab. Doch schon bald sollte ihr ein Überwachungsvideo die Augen öffnen.

Nikki Sykora (24) hatte die Hoffnung, dass ihre Hündin Maisy schnell Freunde im Hundehort finden würde. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/niknak272727

Vergangenen Monat veröffentlichte die junge Frau eine Fotoshow auf TikTok, in der das Dilemma ihrer kleinen Hündin deutlich wird. Darin ist die Welt auf dem ersten Bild noch in Ordnung: Maisy sitzt auf dem Weg zur Hundetagesstätte fröhlich im Auto.

Doch dann kommt das zweite Foto, das Standbild einer Überwachungskamera aus dem Hundehort: Darauf wird deutlich, dass Maisy es nicht leicht hat. Während mehrere Hunde zusammen am Tor zum Garten stehen, sitzt die kleine Fellnase mutterseelenallein in einer Ecke.

Nicht gerade das, was sich die Studentin für ihre vierbeinige Freundin gewünscht hätte. Auch das TikTok-Publikum lassen die Bilder nicht kalt. 1,5 Millionen Mal wurde die Fotoshow bereits angeklickt.

Doch so schnell will sich die 24-Jährige nicht entmutigen lassen. Warum sie Maisy weiterhin in die Hundetagesstätte bringt, erklärte sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek.