Frau lebt mit ihrem Hund im Gefängnis und überlebt dort mit seiner Hilfe

Lubliniec (Polen) - Rishka (9) ist der erste Hund in Polen , der einen Häftling im Gefängnis therapeutisch begleitet hat. Der Zentralasiatische Owtscharka, auch mittelasiatischer Schäferhund genannt, verbrachte mit einer Frau sieben Jahre hinter Gittern.

Bis eines Tages der polnische Verhaltensforscher Tomasz Wójcik und ein Hundetherapeut das Gefängnis in Lubliniec, in dem Sabina einsaß, besuchten.

Aufgrund einer Persönlichkeitsstörung wurde Sabina in einer therapeutischen Abteilung im Gefängnis untergebracht und verbüßte dort ihre Strafe.

Die Frau, die nur als Sabina bekannt ist, wurde wegen Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt. Allerdings soll die inzwischen 55-Jährige die Tat angeblich nicht begangen haben, berichtet der polnische Radiosender Radio Zet und beruft sich dabei auf einen Bericht in der Tageszeitung Gazeta Wyborcza (Bezahlschranke).

Der Umgang mit Tieren wirkt sich bei vielen Menschen positiv auf die psychische Gesundheit aus. © 123rf.com/photodiod

Wie sich in Gesprächen mit der Frau herausstellte, hatte der Kontakt mit Tieren einen großen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit. Seit einiger Zeit ging Sabina regelmäßig in ein Tierheim. Das bereitete ihr Freude und sorgte für ein Gefühl von Normalität inmitten ihres Alltags in Haft.

Von heute auf morgen wurde der Inhaftierten jedoch die Möglichkeit entzogen, weiterhin zu den Tieren zu gehen. Es sei ein Schlag für sie gewesen, berichtete Sabina. "Ich riss alle Hundefotos von der Wand in meiner Zelle ab und zerriss sie."

Dann schluckte sie in ihrer Verzweiflung "die gesamte Packung Promazin", ein Mittel zur Behandlung von schweren Gemütszuständen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und war "drei Tage weg", gestand sie.

Tomasz Wójcik beschloss daraufhin, sich für Sabina einzusetzen und sie dabei zu unterstützen, damit sie die Zeit hinter Gittern überlebt. Er wandte sich an das polnische Justizministerium und erklärte, dass die beste Lösung darin bestehe, einen geeigneten Hund für die Frau zu finden, der sie therapeutisch begleitet.

Das Ministerium stimmte zu und eines Tages im Jahr 2015 stand Rishka in der Zelle von Sabina.