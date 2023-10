Frau rettet ausgesetzten Hund in Ukraine: Was sie dann über ihn erfährt, berührt sie sehr

Charkiw (Ukraine) - Einsam und verlassen saß er da. Mitten in der kriegsgebeutelten Ukraine hatten seine Besitzer den Hund in Charkiw an einer Bushaltestelle zurückgelassen. Halsband und Leine verrieten sofort, dass das Tier einmal jemandem gehört hatte. Zum Glück fand eine Frau der Tierschutzorganisation "Peta Deutschland" den armen Rüden.