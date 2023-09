Frau rettet Chihuahua aus Hitze-Auto: Dann taucht dessen Besitzerin auf

Hechelnd saß der arme Chihuahua im Hitze-Auto. © TikTok/Screenshot/lifeofarlene

"Hunde sind meine Schwäche. Es brach mir das Herz, diesen Hund jaulen zu hören", sagte Hernandez diese Woche im Gespräch mit Newsweek zu dem Vorfall, der sich bereits Ende Juli ereignet hatte.

Nachdem sie erfolglos versucht hatte, die Besitzerin des Chihuahuas ausfindig zu machen, rief Hernandez die Polizei.

"Die Polizisten probierten so viel wie möglich - sie versuchten, das Fenster zu öffnen und das Auto zu entriegeln. Sie spielten etwa 30 Minuten lang mit der Tür und riefen den Tierschutz an", so die Fellfreundin.



Doch die Zeit lief und der kleine Vierbeiner hechelte bereits wie verrückt in dem Auto, in dem es noch deutlich heißer war als draußen.