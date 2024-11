Frau rettet halb toten Hund aus Abwasserkanal: Was dann passiert, bricht zu viele Herzen

Bali (Indonesien) - In Indonesien wurde ein Hund lebend in einem Abwasserkanal entsorgt. Eine Tierschutz-Organisation fand den Vierbeiner schließlich, doch was dann passierte, bricht so viele Herzen.

"Es ist ein schwieriger Fall - die Menschen meinten es gut, aber es hat dazu geführt, dass sein Körper zusammengebrochen und abgeschaltet hat", so die Tierschützerin. Anschließend habe man die Hoffnung verloren und ihn wie Müll in dem Abwasserkanal geworfen.

Wie eine Mitarbeiterin von " The Dogs of Bali " auf Instagram berichtete, hätten zuvor bereits andere Personen Angel helfen wollen, dabei aber einen fatalen Fehler begangen: "Er wurde überdosiert", schreibt die Retterin im Beitrag.

Als man Angel in der dreckigen Rinne am Straßenrand auf Bali entdeckte, stand es alles andere als gut um den Hund. Der Vierbeiner war völlig ausgehungert und dehydriert. Neben zahlreichen Wunden hatte das Tier fast sein komplettes Fell verloren.

Zuvor hatte man dem Hund helfen wollen, aber seine Medikamente überdosiert. Der Körper des Tieres kollabierte deshalb. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/The Dogs Of Bali

Auch wenn das Schicksal des Hundes bereits besiegelt schien, setzte die Organisation alles daran, sein Leben doch noch zu retten. In der Tierklinik wurde der völlig unterkühlte Vierbeiner zunächst aufgewärmt und erhielt eine Infusion, welche die Giftstoffe aus seinem Körper spülen sollte.

"Ich war bis spät in die Nacht an seiner Seite und dann den ganzen Morgen wieder da, um ihm einfach zu sagen, dass er nicht allein ist", erklärt die Mitarbeiterin von "The Dogs of Bali". Sie wollte ihm zeigen, dass er sehr geliebt wird und sich in Sicherheit befindet.

Nur zwei Tage später meldete sie sich erneut auf Instagram - allerdings mit einer tragischen Botschaft: Angel hat es nicht geschafft. Der Straßenhund starb in den Armen seiner Retterin.

Ihm zu Ehren brachte die Indonesierin einen Blumenkranz an den Ort, wo Angel gefunden wurde.