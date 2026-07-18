18.07.2026 20:34 Frau rettet Hund von Straße: Was sie zwei Wochen später herausfindet, macht sie sprachlos

Zum Glück war Jennifer Baker Ende Juni zur Stelle, als sie auf die Hündin aufmerksam wurde. Doch sie ahnte nicht, was die Fellnase für Geheimnisse hatte.

Von Christian Norm

Port Orange (Florida, USA) - Sie sah nicht gut aus, irrte einsam auf dem Commonwealth Boulevard in Port Orange, Florida, umher. Zum Glück war Jennifer Baker Ende Juni zur Stelle, als sie auf die Hündin aufmerksam wurde. Die Tierfreundin zögerte nicht lange, nahm die Fellnase spontan mit zu sich nach Hause. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte: Der Hund würde sie zwei Wochen später sprachlos machen.

Jennifer Leah Baker holte Hunde-Dame Copper von der Straße. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Jennifer Leah Baker "Ihre Krallen waren in die Fußballen eingewachsen, und ihr ganzer Rücken war voller Entzündungen", erzählte Baker jetzt in einem Interview mit Wesh 2 News. Trotz allem kümmerte sich die US-Amerikanerin zunächst zwei Wochen lang allein um den Vierbeiner. Dann ging sie aber doch zum Tierarzt, vor allem, um herauszufinden, ob das Weibchen einen Mikrochip hatte. Tatsächlich wurde der Arzt fündig - und deckte Ungeheuerliches auf. Zum einen wurde Copper - wie das Tier hieß - seit geschlagenen sieben Jahren vermisst. Zum anderen hatte sie früher im 450 Meilen (ca. 724 km) entfernten Alabama gelebt! Baker konnte es kaum glauben. Hunde Süße Junghündin herzlos ausgesetzt: Gibt es für Melly noch ein Happy End? Wie konnte das alles sein? Ein Anruf bei den ehemaligen Besitzern brachte Klarheit.

TV-Bericht von Wesh 2 News auf YouTube abrufbar