Frau rettet Hund von Straße: Was sie zwei Wochen später herausfindet, macht sie sprachlos
Port Orange (Florida, USA) - Sie sah nicht gut aus, irrte einsam auf dem Commonwealth Boulevard in Port Orange, Florida, umher. Zum Glück war Jennifer Baker Ende Juni zur Stelle, als sie auf die Hündin aufmerksam wurde. Die Tierfreundin zögerte nicht lange, nahm die Fellnase spontan mit zu sich nach Hause. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte: Der Hund würde sie zwei Wochen später sprachlos machen.
"Ihre Krallen waren in die Fußballen eingewachsen, und ihr ganzer Rücken war voller Entzündungen", erzählte Baker jetzt in einem Interview mit Wesh 2 News.
Trotz allem kümmerte sich die US-Amerikanerin zunächst zwei Wochen lang allein um den Vierbeiner. Dann ging sie aber doch zum Tierarzt, vor allem, um herauszufinden, ob das Weibchen einen Mikrochip hatte.
Tatsächlich wurde der Arzt fündig - und deckte Ungeheuerliches auf. Zum einen wurde Copper - wie das Tier hieß - seit geschlagenen sieben Jahren vermisst. Zum anderen hatte sie früher im 450 Meilen (ca. 724 km) entfernten Alabama gelebt! Baker konnte es kaum glauben.
Wie konnte das alles sein? Ein Anruf bei den ehemaligen Besitzern brachte Klarheit.
TV-Bericht von Wesh 2 News auf YouTube abrufbar
"Sie und ich sind beide in Tränen ausgebrochen", erzählte Coppers Frauchen Brandi Bennett gegenüber Wesh 2 News. Auch ihr Mann Stace Jones war voller Freude, als er von der glücklichen Wendung erfuhr.
Copper war der Familie vor rund sieben Jahren allem Anschein nach gestohlen worden. "Wir sind etwa eine Woche lang jeden Tag herumgefahren und haben nach ihr gesucht", erzählten sie. "Mit der Zeit haben wir die Hoffnung dann irgendwie aufgegeben", so die Besitzer.
Damit, dass Copper in so weiter Ferne und nach all den Jahren noch einmal auftauchen würde, hatten Jones und Bennett natürlich nicht gerechnet. Doch sie wollten sie unbedingt zurückhaben.
Tatsächlich vereinbarte Baker schnell ein Treffen mit den Besitzern. Als es endlich so weit war, bemerkte sie, dass Copper sofort wusste, wen sie nach all der Zeit vor sich hatte.
"Sie wedelte mit dem Schwanz und kam langsam herüber", so die Hunde-Finderin. Auf Facebook postete sie später mehrere Fotos von dem Wiedersehen. Inzwischen hat sich Copper bei ihrer alten Familie eingelebt. Bis zu diesem Happy End hat es lange gedauert - aber wenigstens ist es jetzt endlich da!
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Jennifer Leah Baker