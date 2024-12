Frau rettet verängstigten Hund von der Straße: Was er beim Tierarzt macht, geht unter die Haut

Odessa (Ukraine) - Mit einer herzzerreißenden Hundegeschichte haben sich die "Love Furry Friends" am Samstag aus der kriegsgebeutelten Ukraine zurückgemeldet. Auf YouTube veröffentlichten die Tierschützer ihren neuen Clip, in dem es um einen verängstigten Rüden geht.

Neugierig schnuppert der Rüde an der Hand der Love-Furry-Frontfrau. Kein Wunder: Schließlich hat sie Fleischbällchen für ihn dabei. Dann lockt Olena den Hund mithilfe einer Kollegin in einen Container. Dort fangen sie ihn schließlich ein.

Zu Beginn des Videos lebt der Kleine allein auf einem verlassenen Fabrikgelände. "Unsere Follower haben uns auf den Hund aufmerksam gemacht", heißt es in dem Clip. Seine Augen seien voller Angst gewesen, so die Love Furry Friends.

Wie rührend: Der kleine Hund klammert sich vor Angst am Arm des Tierarztes fest. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Voller Angst klammert sich die Fellnase am Arm des Mediziners fest. "Er zitterte bei jeder Berührung", so die Love Furry Friends. Glücklicherweise fehlt Lusha nichts. Also kann er direkt wieder entlassen werden.

Seine nächste Station ist die Badewanne. Dort bekommt der Hund erstmal eine kräftige Dusche. Danach sieht sein Fell gleich ganz anders aus. Doch das reicht den Tierschützern nicht.

Deshalb muss Lusha auch noch die Hundefriseurin über sich ergehen lassen. Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen. Der Rüde sieht nach dem Besuch wie aus dem Ei gepellt aus.

Im Tierheim wird Lusha schließlich mit reichlich Weihnachtsdekoration und einer großen Schüssel Futter empfangen.

Als er die anderen Hunde kennenlernen soll, hält er sich jedoch vornehm zurück. Jetzt versuchen die Love Furry Friends, ein neues Zuhause für Lusha zu finden.