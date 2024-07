Frau sieht verzweifelten Welpen auf der Straße: Ein Detail ist besonders tragisch

Pitești (Rumänien) - Tragischer Anblick: Nur wenige Monate war der arme Welpe alt und bereits in einem ländlichen Gebiet nahe der rumänischen Stadt Pitești ausgesetzt worden. Zum Glück war PETA-Mitarbeiterin Jana Hoger (35) gerade mit ihrem Team unterwegs, als sie den Hund vom Auto aus erspähte. Natürlich hielten die Tierschützer sofort an, um dem Vierbeiner zu helfen. Als Hoger ihm näher kam, erkannte sie ein Detail, das ihr Herz schmerzen ließ.

In Rumänien leider kein Einzelfall - viele Hunde würden dort schon als Welpen ausgesetzt, so Hoger, die auch aus dem TV-Magazin "HundKatzeMaus" als Tierschutzdetektivin bekannt ist. Doch zum Glück konnte sie von Eddy nur Gutes berichten.

Eddys Geschichte hat ein gutes Ende genommen. Er lebt nun in Essen bei seinen "neuen Menschen", wie Hoger sagt. © Peta Deutschland

Als die Fellnase im September von PETA gerettet wurde, ging es für sie direkt in die Tierklinik. Dort bekam Eddy die nötige Hilfe. Neben der eingewachsenen Kralle wurde seine Haut gesund gepflegt.

Danach erholte sich der Hund erstmal von den Strapazen. Als er kräftig genug für einen Umzug war, ging es für ihn nach Deutschland in das Tierheim "4animals!" in Essen.

Dort musste Eddy nur drei Wochen lang ausharren, bis es für ihn ein Happy End gab. Laut Hoger wurde er am vergangenen Sonntag an seine "neuen Menschen" übergeben.

Was für ein Glück der Vierbeiner hat, zeigen die offiziellen Zahlen von PETA. "Etwa 600.000 heimatlose Hunde und Tausende Katzen kämpfen in Rumänien täglich ums Überleben. Jährlich werden Zehntausende von Hundefänger:innen gefangen und in städtischen Tierheimen oder Tötungsstationen untergebracht", so die Tierschutzorganisation auf der Website des Projekts.

Es bleibt also noch viel zu tun.