Frau spioniert ihre Hunde aus und kann nicht glauben, was sie da sieht

Almere (Niederlande) - Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ganz ähnlich scheinen es Teddy und Indy zu sehen. Die beiden Hunde aus dem niederländischen Almere haben ihrem Frauchen Mandy jedenfalls eine faustdicke Überraschung beschert. Denn als die junge Frau Anfang des Monats sehen wollte, was ihre Vierbeiner so treiben, wenn sie nicht zu Hause ist, schaute sie von draußen durchs Fenster.

"Als ich sie so auf dem Tisch sitzen sah, musste ich lachen, denn natürlich sollten sie nicht dort oben sein", fügte die Niederländerin hinzu.

"Ich habe Teddy schon einmal heimlich auf dem Tisch erwischt, aber ich hätte nie erwartet, dass sie tatsächlich dort sitzt und auf mich wartet", erklärte Mandy diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

Zum Glück filmte Mandy den ulkigen Moment. In dem Video, das inzwischen ein viraler Hit auf TikTok ist, blickt sie abends im Dunkeln zu ihren Hunden in die Küche.

Teddy treibt es auf die Spitze, als sie erwischt wird: Sie bellt ihr Frauchen auch noch böse an. © TikTok/Screenshot/labradoodleteddy

Weil die Hündin ganz offensichtlich nicht erkennen konnte, dass ihre Besitzerin sie durch das Fenster filmte, kläffte sie wie ein Rohrspatz - vermutlich, um einen möglichen Eindringling abzuschrecken.

Indy, die zwar auch auf dem Tisch saß, wirkte hingegen teilnahmslos. Während sich Teddy aufregte, blieb sie ruhig sitzen, schien geradezu in Gedanken versunken zu sein.

In jedem Fall kommt die kuriose Aufnahme gut beim TikTok-Publikum an. So sind seit Anfang des Monats mehr als 200.000 Klicks zusammengekommen.

Ihr Frauchen hatte das bereits geahnt. "Ich dachte, ich muss das Video dieser beiden kleinen Unruhestifter teilen, weil ich es selbst so lustig fand - vor allem, wie Teddy über den Tisch rutscht", sagte Mandy gegenüber dem US-Blatt.