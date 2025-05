Frau stellt Golden Retriever ihr Baby vor: Seine Reaktion lässt sie verzweifeln

Maui (Hawaii) - So hatte sie sich die Reaktion ihres Golden Retrievers Maverick überhaupt nicht vorgestellt. Machayla Culver (27), die auf Maui lebt, ist im April 2024 erstmals Mutter geworden. Doch ihr Hund reagierte nicht wie erwartet auf den Nachwuchs. Statt sich über den Neuankömmling in seiner Familie zu freuen, starrte ihr Fellfreund sein Frauchen und das Baby nur im Wechsel wie ein Auto an.