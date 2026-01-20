Frau sucht Hund im Tierheim: Was sie dann sieht, lässt nicht nur ihr Herz schmelzen
Basildon (England) - Wer bei diesem Schmuddelwetter auf der Suche nach einem Wohlfühlmoment ist, wird bei diesem Hunde-Video fündig. Seit dem Wochenende ist der Clip auf Instagram abrufbar. Darin ist das Kennenlernen von Rüde Buzz und Frauchen Emily (32) zu sehen.
Im Untertitel des Videos wird erklärt, dass der kleine Vierbeiner im englischen Basildon im Tierheim "Dogs Trust" saß. Buzz habe von Anfang an den Eindruck vermittelt, als habe er auf Emily gewartet.
Im Clip sieht das dann so aus: Neugierig lugt der Vierbeiner schon aus der Ferne durch das Fenster seines Zwingers. Er baut einen Blickkontakt zu Emily auf, der so wirkt, als wäre sie bereits sein Frauchen, das ihn jetzt abholen müsse.
Es folgen weitere Szenen, in denen Buzz die Britin freudig begrüßt. Dann passiert es. Emily holt die Fellnase wirklich aus dem Tierheim. In der letzten Szene umarmt sie ihren neuen Mitbewohner herzlich.
Wer in die Kommentarspalte neben dem Video schaut, merkt schnell: Nicht nur ihr Herz hat der Vierbeiner mit seiner süßen Art schmelzen lassen, sondern auch das vieler User.
Mehr als 160.000 Klicks sind in den ersten vier Tagen zusammengekommen. Kein Wunder, dass Newsweek deshalb noch ein wenig mehr über die Geschichte erfahren wollte.
Instagram-Video zeigt süßes Kennenlernen von Hund und Frauchen
Im Interview mit dem US-Magazin kam Emily diese Woche kaum mehr aus dem Schwärmen heraus: "Buzz war im Tierheim von Dogs Trust, da er bei seiner Ankunft eine Hautinfektion hatte. Zum Glück wurde er behandelt und konnte vermittelt werden. Wir haben uns sofort in diesen struppigen kleinen Kerl verliebt."
Wer den Hund aufgrund seines grauen Fells für einen Oldie hält, irrt übrigens gewaltig. Buzz ist in Wahrheit sogar ein echter Jungspund.
"Er ist erst neun Monate alt. Deshalb trainieren wir noch viel mit ihm. Aber er hat sich schon perfekt in unser Leben eingefügt", erzählte Emily.
"Man sagt immer, er hätte menschliche Augen, weil er so ausdrucksstark ist und einem tief in die Seele schaut. Angeblich ist er eine Mischung aus Langhaardackel und Pudel. Er ist unglaublich intelligent wie ein Pudel, kann aber auch ziemlich stur sein wie ein Dackel", fügte das stolze Frauchen hinzu.
