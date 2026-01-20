Hund ist erste Nacht im Tierheim: Pflegerin ist entsetzt, als sie morgens seinen Zwinger sieht
USA - Was für ein Blick! Diese Hündin sieht so verzweifelt aus. Es wirkt fast so, als hätte sie Tränen in den Augen. Das arme Tier ist in einem TikTok-Video zu sehen, das einen Tag nach ihrer Einlieferung in ein Tierheim in den USA aufgenommen wurde. Was der Clip noch zeigt, setzt der Frau, die die Aufnahmen gemacht hat, noch immer zu.
Kim Thompson hat den Clip vor wenigen Tagen geteilt. Darin ist zu sehen, dass die Hündin eine blutverschmierte Wand hinterlassen hat. Thompson ist Koordinatorin der Beschäftigungsprogramme in dem Tierheim.
In einem Interview mit Newsweek wollte sie den Namen und den genauen Ort des US-Tierheims nicht nennen, um niemandem auf die Füße zu treten. Sie sagte dem Magazin, dass die Fellnase allem Anschein nach "Zwingerstress" hatte.
"Ich weiß nicht genau, was nach Schließung des Tierheims passiert ist. Aber als die Mitarbeiter am Morgen hereinkamen, war ihr Zwinger blutverschmiert, und sie hatte den herzzerreißendsten Blick, den ich je bei einem Hund gesehen habe", erzählte sie.
Aber wo genau kam das Blut her und was hatte die augenscheinlich überforderte Hündin getan?
Virales Video zeigt bedrückende Szene aus dem Tierheim
"Die Mitarbeiter vermuten, dass sie versucht hat, aus ihrem Zwinger zu entkommen, und sich dabei mit ein paar Krallen verhakt hat, wodurch diese abbrachen", sagte Thompson.
Ihr TikTok-Clip hat unterdessen viele User aufgerüttelt. Mehr als 800.000 Klicks sind in weniger als einer Woche seit der Veröffentlichung zusammengekommen.
Was zunächst so hoffnungslos klingt, sollte sich zum Glück schon nach wenigen Tagen in ein Happy End verwandeln. Weil die Hündin so gestresst wirkte, nahmen die Tierheimmitarbeiter sie kurzerhand mit ins Büro, wo sie einige Tage bleiben durfte.
Danach ging es für sie aber nicht zurück in den Zwinger, sondern in ihr neues Zuhause zu ihrem neuen Besitzer.
Zum Ende des Newsweek-Interviews wollte Kim Thompson aber noch eine Sache klarstellen: "Es war nie meine Absicht, jemanden von der Abgabe seines Tieres abzuschrecken, falls er sich dazu entschließt. Ich möchte lediglich zeigen, was manche Hunde in den ersten Nächten im Tierheim erleben. Ich behaupte nicht, dass jeder Hund dieses Verhalten zeigt. Manche Hunde gewöhnen sich gut ein."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/kimbers.406