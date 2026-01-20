Hund ist erste Nacht im Tierheim: Pflegerin ist entsetzt, als sie morgens seinen Zwinger sieht

Was für ein Blick! Diese Hündin sieht so verzweifelt aus. Es wirkt fast so, als hätte sie Tränen in den Augen. Das entsprechende Video geht derzeit viral.

Von Christian Norm

USA - Das arme Tier ist in einem TikTok-Video zu sehen, das einen Tag nach ihrer Einlieferung in ein Tierheim in den USA aufgenommen wurde. Was der Clip noch zeigt, setzt der Frau, die die Aufnahmen gemacht hat, noch immer zu.



Man sieht es ihr sehr deutlich an: Diese Hündin leidet extrem darunter, ins Tierheim abgeschoben worden zu sein. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kimbers.406 Kim Thompson hat den Clip vor wenigen Tagen geteilt. Darin ist zu sehen, dass die Hündin eine blutverschmierte Wand hinterlassen hat. Thompson ist Koordinatorin der Beschäftigungsprogramme in dem Tierheim. In einem Interview mit Newsweek wollte sie den Namen und den genauen Ort des US-Tierheims nicht nennen, um niemandem auf die Füße zu treten. Sie sagte dem Magazin, dass die Fellnase allem Anschein nach "Zwingerstress" hatte. "Ich weiß nicht genau, was nach Schließung des Tierheims passiert ist. Aber als die Mitarbeiter am Morgen hereinkamen, war ihr Zwinger blutverschmiert, und sie hatte den herzzerreißendsten Blick, den ich je bei einem Hund gesehen habe", erzählte sie. Hunde Sanfter Riese sucht Ruheplatz: Kangal Baschka ist stark, aber gemütlich Aber wo genau kam das Blut her und was hatte die augenscheinlich überforderte Hündin getan?

Virales Video zeigt bedrückende Szene aus dem Tierheim