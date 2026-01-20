Sanfter Riese sucht Ruheplatz: Kangal Baschka ist stark, aber gemütlich

Berlin - Er ist groß, ruhig und hat ein Herz aus Gold: Kangal Baschka (6) lebt seit Anfang Dezember im Berliner Tierheim und hofft auf ein neues Zuhause.

Kangal Baschka (6) aus dem Berliner Tierheim liebt ruhige Spaziergänge. © Tierheim Berlin

Der Herdenschutzhund wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt. Nun sucht Baschka Menschen, die seine Stärke zu schätzen wissen und ihm mit Geduld und Erfahrung begegnen.

Trotz seiner Größe ist der Hund kein Draufgänger, sondern eher ein gemütlicher Typ, der Nähe und Zuwendung liebt.

Ruhige Spaziergänge, ausgiebige Streicheleinheiten und gemütliche Stunden im Garten – das ist genau sein Ding.

Doch der kräftige Rüde hat auch seinen eigenen Kopf: Wenn er etwas nicht möchte, kann er sein Körpergewicht ganz stur einsetzen. Deshalb sucht Baschka Menschen, die körperlich standfest sind und Erfahrung mit großen, selbstständigen Hunden – idealerweise Herdenschützern – haben.

Bei klaren Regeln, ruhiger Führung und einem stabilen Handling an der Leine gibt Baschka einen entspannten Begleiter ab.