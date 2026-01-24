Frau sucht Hund seit Monaten: Als sie sieht, wer Posting geteilt hat, ist sie geschockt
Westlake Village (USA) - Sie hat wirklich schon so gut wie alles unternommen, um Kikko wiederzufinden. Doch seit Juli 2025 tappt Ashley Padon aus West Village in Kalifornien im Dunkeln. Hunderte Flugblätter und zig Postings in den sozialen Medien später hat die junge Frau ihre geliebte Hündin immer noch nicht zurück. Selbst mit mehr als einem Dutzend Hellsehern und Tierkommunikatoren hat Padon ihr Glück versucht. Doch als sie Ende 2025 sah, wer eines ihrer Such-Postings geteilt hatte, war sie geschockt!
Niemand Geringeres als Hollywoodstar Amanda Seyfried (40) teilte den TikTok-Beitrag der Hundebesitzerin am 25. Dezember in ihrer Instagram-Story. Dort setzte die diesjährige Golden-Globe-Nominierte noch einen drauf.
Sie bot an, die ohnehin schon recht hohe Belohnung von Padon, 5000 US-Dollar (4238 Euro) für das Auffinden des Hundes, zu verdreifachen.
Tatsächlich bietet die Kalifornierin jetzt die von Seyfried versprochenen 15.000 US-Dollar (12.712 Euro) an. Bislang jedoch ohne einen Erfolg erzielt zu haben.
Kikko bleibt weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Warum genau die Fellnase überhaupt verschwunden ist, erklärte Padon diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Padon sucht seit Monaten auf Instagram nach Kikko
Sie sei im Juli bei einem Dinner gewesen, habe Kikko deswegen zur Überbrückung zu ihrem Onkel gebracht. Dort sei der unter Trennungsangst leidende Vierbeiner schon bald ausgebüxt und davongelaufen, so Padon.
Nach all den Monaten der Suche kam die Hilfe von Seyfried wie ein Paukenschlag. "Ich war total geschockt", sagte Kikkos Besitzerin.
"Ich war aber auch total begeistert und hatte gehofft, dass noch mehr Prominente es sehen und teilen würden. Aber seitdem hat sich nicht viel getan", fügte sie hinzu.
Auch in ihren aktuellen Insta- und TikTok-Postings meldet Padon weiterhin, dass sie ihren geliebten Hund vermisst.
Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis, dass es selbst mit Hollywood-Glamour und einer deutlich höheren Belohnung nicht funktioniert. Kikko bleibt bis auf Weiteres verschwunden.
