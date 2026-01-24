Frau sucht Hund seit Monaten: Als sie sieht, wer Posting geteilt hat, ist sie geschockt

Selbst mit mehr als einem Dutzend Hellsehern und Tierkommunikatoren hat Ashley Padon ihr Glück versucht. Doch dieser Repost toppt alles.

Von Christian Norm

Westlake Village (USA) - Sie hat wirklich schon so gut wie alles unternommen, um Kikko wiederzufinden. Doch seit Juli 2025 tappt Ashley Padon aus West Village in Kalifornien im Dunkeln. Hunderte Flugblätter und zig Postings in den sozialen Medien später hat die junge Frau ihre geliebte Hündin immer noch nicht zurück. Selbst mit mehr als einem Dutzend Hellsehern und Tierkommunikatoren hat Padon ihr Glück versucht. Doch als sie Ende 2025 sah, wer eines ihrer Such-Postings geteilt hatte, war sie geschockt!

Bilder aus glücklichen Zeiten mit Frauchen Ashley Padon: Wo ist Hündin Kikko nur? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kikkothetoyaussie Niemand Geringeres als Hollywoodstar Amanda Seyfried (40) teilte den TikTok-Beitrag der Hundebesitzerin am 25. Dezember in ihrer Instagram-Story. Dort setzte die diesjährige Golden-Globe-Nominierte noch einen drauf. Sie bot an, die ohnehin schon recht hohe Belohnung von Padon, 5000 US-Dollar (4238 Euro) für das Auffinden des Hundes, zu verdreifachen. Tatsächlich bietet die Kalifornierin jetzt die von Seyfried versprochenen 15.000 US-Dollar (12.712 Euro) an. Bislang jedoch ohne einen Erfolg erzielt zu haben. Hunde Hund kommt zurück ins Tierheim - Reaktion ist herzzerreißend Kikko bleibt weiterhin wie vom Erdboden verschluckt. Warum genau die Fellnase überhaupt verschwunden ist, erklärte Padon diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Padon sucht seit Monaten auf Instagram nach Kikko