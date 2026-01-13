Amanda Seyfried erlebt bittere Enttäuschung: "Ich habe gleich zwei Preise verloren"
Los Angeles (USA) - Am Sonntag stand Amanda Seyfried (40) nach ihrem Auftritt bei den "Golden Globe Awards" im Zentrum einer hitzigen Debatte. Gleich zweimal wurde die Schauspielerin an dem Abend als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert - am Ende ging sie jedoch leer aus.
In einem Interview mit "Entertainment Tonight" ließ sie ihrem Frust freien Lauf. "Ich habe gleich zwei Preise verloren", erklärte die "Mamma Mia"-Darstellerin. Während der Bekanntgabe erwischten die Live-Kameras Seyfried im Moment der Enttäuschung.
Der Hollywood-Star machte seine Frustration vor allem durch seinen gesenkten Kopf sichtbar. Die 40-Jährige musste ihre erhofften Preise Rose Byrne (46) überlassen. Doch nicht nur die "Girls Club"-Darstellerin zeigte sich über die verlorene Nominierung bestürzt.
Viele ihrer Fans äußerten sich auf Social Media kritisch und machten ihren Unmut deutlich, berichtete Daily Mail. Follower der 40-Jährigen sprachen von "Ungerechtigkeit" und warfen der Branche vor, Seyfried bewusst übergangen zu haben.
Hintergrund dieser Vermutung waren politische Äußerungen der US-Amerikanerin aus dem vergangenen Jahr. Damals hatte sie Aussagen getroffen, die vor allem in den konservativen Kreisen für Empörung sorgten, heißt es bei Daily Mail.
Verlor Amanda Seyfried die Nominierungen durch ihre politische Einstellung?
Die Diskussionen rund um ihre politische Einstellung flammten kürzlich erneut auf, als Seyfried im Thriller "The Housemaid" an der Seite von Sydney Sweeney (28) zu sehen war. Denn vor wenigen Monaten geriet auch die 28-Jährige wegen diverser Vorwürfe ins Kreuzfeuer der Medien.
Für manche Kritiker verdichtete sich daraus das Bild einer Schauspielerin, die sich nicht an unausgesprochene Hollywood-Regeln halte, berichtete Daily Mail.
Seyfried selbst hatte sich nach den damaligen Vorwürfen zu Wort gemeldet und betont, dass ihre Aussagen missverstanden worden seien. Die Blondine sprach von einem Verlust an Empathie im öffentlichen Diskurs und machte deutlich, dass politische Kritik und die klare Verurteilung von Gewalt für sie keinen Widerspruch darstellen.
Ob die fehlende Auszeichnung bei den Golden Globes tatsächlich eine Folge dieser Kontroversen ist oder schlicht eine Entscheidung der Jury, bleibt offen.
