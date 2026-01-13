Amanda Seyfried erlebt bittere Enttäuschung: "Ich habe gleich zwei Preise verloren"

Los Angeles (USA) - Am Sonntag stand Amanda Seyfried (40) nach ihrem Auftritt bei den "Golden Globe Awards" im Zentrum einer hitzigen Debatte. Gleich zweimal wurde die Schauspielerin an dem Abend als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert - am Ende ging sie jedoch leer aus.

In einem Interview mit "Entertainment Tonight" ließ sie ihrem Frust freien Lauf. "Ich habe gleich zwei Preise verloren", erklärte die "Mamma Mia"-Darstellerin. Während der Bekanntgabe erwischten die Live-Kameras Seyfried im Moment der Enttäuschung.

Der Hollywood-Star machte seine Frustration vor allem durch seinen gesenkten Kopf sichtbar. Die 40-Jährige musste ihre erhofften Preise Rose Byrne (46) überlassen. Doch nicht nur die "Girls Club"-Darstellerin zeigte sich über die verlorene Nominierung bestürzt.

Viele ihrer Fans äußerten sich auf Social Media kritisch und machten ihren Unmut deutlich, berichtete Daily Mail. Follower der 40-Jährigen sprachen von "Ungerechtigkeit" und warfen der Branche vor, Seyfried bewusst übergangen zu haben.

Hintergrund dieser Vermutung waren politische Äußerungen der US-Amerikanerin aus dem vergangenen Jahr. Damals hatte sie Aussagen getroffen, die vor allem in den konservativen Kreisen für Empörung sorgten, heißt es bei Daily Mail.