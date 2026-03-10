Stella will nicht sterben: Hündin kämpft um Leben, Hoffnung auf "kleines Wunder"

Bad Kissingen - Stella gibt nicht auf! Die kleine Jack-Russell-Terrier- Hündin kämpft derzeit in einer Tierarztpraxis in Bad Kissingen um ihr Leben, eine Blutspende soll den Ärzten wertvolle Zeit verschaffen. Der Auslöser ist noch unbekannt.

Stella kämpft um ihr Leben. Was der Kleinen fehlt, ist noch nicht klar, ihr Zustand ist allerdings lebensbedrohlich. © privat

Wie Tierschützerin Anke Hofmann, Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für Hilfe suchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V." gegenüber TAG24 schildert, bekommt die zehn Jahre alte Fellnase momentan hoch dosiert Antibiotika und Kortison, ihre Blutwerte bereiten große Sorgen.

Der Hämatokrit-Wert, der den Volumenanteil der roten Blutkörperchen am Blutvolumen in Prozent angibt, liegt bei lediglich 13 und damit in einem Bereich, der eine akute Lebensgefahr bedeutet.

Laut Hofmann werde momentan alles versucht, um die kleine Kämpferin zu stabilisieren, ein passender Blutspender konnte ausfindig gemacht werden. Verläuft alles reibungslos, wäre vorerst zumindest immens wichtige Zeit gewonnen.

"Wir kämpfen gerade mit allem, was wir haben für unsere kleine Stella und hoffen so sehr auf ein kleines Wunder", erklärt Hofmann verzweifelt.

Der Auslöser der Erkrankung ist momentan noch unklar. Eine Autoimmunkrankheit ist möglich, doch erst weitere Untersuchungen werden Klarheit bringen. Diese befinden sich in vollem Gange, benötigen jedoch ebenfalls Zeit.