Lottis Welpen sind alle schon weg: Wer schenkt der Hündin ein Zuhause?

Hamburg - Die Hündin hat sich als liebevolle Mama ausgezeichnet. Nun haben all ihre Welpen ein Zuhause, nur sie ist noch im Hamburger Tierheim.

Lotti braucht viel Bewegung und geistige Auslastung. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Seit Anfang November ist Lotti in der Obhut der Pfleger an der Süderstraße. In der Zeit hat sie ihre Welpen großgezogen und sich nach und nach von ihnen verabschiedet.

Die Fellnase ist aber nicht nur eine tolle Mutter, auch als treue Freundin ist sie bestens geeignet. Die Tierschützer beschreiben die Hündin als lebensfroh, sie sei voller Energie und habe ein großes Herz.

Ihr Alter wird auf etwa fünf Jahre geschätzt, bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern bringt sie knapp 23 Kilogramm auf die Waage.

Der Vierbeiner ist aufgeweckt und temperamentvoll, daher braucht sie auch viel Bewegung und Beschäftigung. Als reiner Schoßhund für gemeinsame Stunden auf dem Sofa ist Lotti also nicht geeignet.

Viel lieber mag sie lange Spaziergänge und geistige Auslastung.