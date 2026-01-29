Lottis Welpen sind alle schon weg: Wer schenkt der Hündin ein Zuhause?
Hamburg - Die Hündin hat sich als liebevolle Mama ausgezeichnet. Nun haben all ihre Welpen ein Zuhause, nur sie ist noch im Hamburger Tierheim.
Seit Anfang November ist Lotti in der Obhut der Pfleger an der Süderstraße. In der Zeit hat sie ihre Welpen großgezogen und sich nach und nach von ihnen verabschiedet.
Die Fellnase ist aber nicht nur eine tolle Mutter, auch als treue Freundin ist sie bestens geeignet. Die Tierschützer beschreiben die Hündin als lebensfroh, sie sei voller Energie und habe ein großes Herz.
Ihr Alter wird auf etwa fünf Jahre geschätzt, bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern bringt sie knapp 23 Kilogramm auf die Waage.
Der Vierbeiner ist aufgeweckt und temperamentvoll, daher braucht sie auch viel Bewegung und Beschäftigung. Als reiner Schoßhund für gemeinsame Stunden auf dem Sofa ist Lotti also nicht geeignet.
Viel lieber mag sie lange Spaziergänge und geistige Auslastung.
Lotti braucht eine klare Führung
Während sie zunächst etwas schüchtern ist, lebt sie nach anfänglicher Zurückhaltung richtig auf. Ihre neue Familie gewinnt mit ihr ein treues, witziges und charmantes Mitglied.
In gewissen Situationen und bei einigen Menschen kann die Mischlings-Dame aber auch mal nach vorne gehen. Dabei sei sie jedoch gut händelbar und lernwillig. Die Arbeit mit ihren Pflegern bereitet ihr Freude.
Klare Führung und ein ruhiges Händchen helfen ihr, um gar nicht erst in solche Situationen zu geraten.
Da sie mit ihren Artgenossen bestens zurechtkommt und das Zusammenleben mit anderen Hunden schon gemeistert hat, würde das Tierheim sie auch als Zweithund vermitteln.
Wer einer cleveren, aktiven und liebenswerten Hündin ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, ist bei Lotti an der richtigen Adresse.
Unter hamburger-tierschutzverein.de finden Interessierte einen detaillierten Steckbrief sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.