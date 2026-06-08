Frau übernimmt Chihuahua von altem Besitzer: Was das Tier dann tut, sticht ihr sofort ins Auge
Paris (Frankreich) - Es begann mit einem Trauerfall, doch dann nahm die Geschichte eine glückliche Wendung: Chihuahua Chiwee musste kürzlich den Tod seines Besitzers verkraften. Doch lange war die süße, kleine Fellnase nicht allein. Sie fand schnell eine neue Besitzerin, eine junge Frau aus Paris. Dieser fiel jedoch schon bald etwas Besonderes am Verhalten des Rüden auf.
In einem viralen TikTok-Video vom 1. Juni ist die kuriose Szene zu sehen. Darin sitzt Chiwee wie ein Kätzchen in der sogenannten Brotlaib-Position da. Das bedeutet, dass der Kleine seine Vorderbeine unter den Körper geklappt hat.
Was man von Katzen gewohnt ist, sieht in diesem Zusammenhang ziemlich ulkig aus. Das finden zumindest sehr viele TikToker, die mehr als 550.000 Likes verteilen bei 2,9 Millionen Klicks.
"Als wir ihn bekamen, war er sehr ruhig, und das ist er immer noch!", sagte seine Besitzerin jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Selbst beim Spielen gibt er keinen Laut von sich. Er bewegt sich so leise und kann überraschend hoch springen", fügte sie hinzu.
Chiwee wurde von seinem Frauchen erstmals im Bad bei seiner Brotlaib-Pose erwischt. Dort sorgte er allerdings noch aus einem zweiten Grund für Staunen.
Virales TikTok-Video zeigt Chihuahua Chiwee in der Brotlaib-Position
Eigentlich sollte der Chihuahua artig in der Badewanne sitzen bleiben, während sein Frauchen ihn nach dem Waschen kurz allein ließ. Als die junge Dame zurückkam, saß er jedoch plötzlich in der "Katzen-Pose" im Waschbecken.
"Ich habe bis heute keine Ahnung, wie er es geschafft hat, da hinaufzukommen", sagte sie noch immer verblüfft. Eine Theorie, wie all das kommen konnte, hat die Französin allerdings.
Chiwee hat nämlich bei seinem alten Besitzer zusammen mit einer Katze gelebt. Vermutlich hat er sich von dieser manch eine "Eigenart" abgeschaut. Aber kann das auch wirklich sein?
Bislang ist die Daten- und Studienlage zu diesem Thema dünn. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Hunde sich tatsächlich einige Verhaltensweisen von Katzen abschauen könnten. Wer zu diesem Thema forschen möchte, kann ja bei der Besitzerin des Chihuahuas nachfragen ...
Titelfoto: TikTok/Screenshot/chiwiwi11945