08.06.2026 17:41 Frau übernimmt Chihuahua von altem Besitzer: Was das Tier dann tut, sticht ihr sofort ins Auge

Lange war Chiwee nicht allein. Sie fand schnell eine neue Besitzerin. Dieser fiel jedoch schon bald etwas Besonderes am Verhalten des Hundes auf.

Von Christian Norm

Paris (Frankreich) - Es begann mit einem Trauerfall, doch dann nahm die Geschichte eine glückliche Wendung: Chihuahua Chiwee musste kürzlich den Tod seines Besitzers verkraften. Doch lange war die süße, kleine Fellnase nicht allein. Sie fand schnell eine neue Besitzerin, eine junge Frau aus Paris. Dieser fiel jedoch schon bald etwas Besonderes am Verhalten des Rüden auf.

Wie sitzt denn Chiwee da? Der Chihuahua scheint sich etwas abgeschaut zu haben. © TikTok/Screenshot/chiwiwi11945 In einem viralen TikTok-Video vom 1. Juni ist die kuriose Szene zu sehen. Darin sitzt Chiwee wie ein Kätzchen in der sogenannten Brotlaib-Position da. Das bedeutet, dass der Kleine seine Vorderbeine unter den Körper geklappt hat. Was man von Katzen gewohnt ist, sieht in diesem Zusammenhang ziemlich ulkig aus. Das finden zumindest sehr viele TikToker, die mehr als 550.000 Likes verteilen bei 2,9 Millionen Klicks. "Als wir ihn bekamen, war er sehr ruhig, und das ist er immer noch!", sagte seine Besitzerin jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Selbst beim Spielen gibt er keinen Laut von sich. Er bewegt sich so leise und kann überraschend hoch springen", fügte sie hinzu. Hunde Sensible Beagle-Dame wartet im Tierheim sehnsüchtig: Liesel will endlich ankommen Chiwee wurde von seinem Frauchen erstmals im Bad bei seiner Brotlaib-Pose erwischt. Dort sorgte er allerdings noch aus einem zweiten Grund für Staunen.

Virales TikTok-Video zeigt Chihuahua Chiwee in der Brotlaib-Position