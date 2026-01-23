Frau verabschiedet sich von Hund: Was dann passiert, erschreckt sie "zu Tode"

Canton (Georgia, USA) - "Das hat mich zu Tode erschreckt", schreibt sie in großen Lettern in ihr Video. Der Tod spielt in Karen Kriegbaums (42) TikTok-Clip in der Tat eine gewichtige Rolle. Denn ihr Hund Ryder scheint darin mit Selbigem zu ringen. Tatsächlich erstarrt der Rüde aus Canton in Georgia regelrecht zu einer Salzsäule. Ist es sein Ende?

Was ist denn mit Rüde Ryder los? Er bleibt plötzlich regungslos stehen. © TikTok/Screenshot/sylvieandgooselesrouge

"Ich dachte wirklich, er stirbt", sagte Kriegbaum jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Ich bemerkte, dass er Geräusche von sich gab, als ob er sich räuspern wollte. Er ging ins Wohnzimmer, machte etwa zehn Schritte und blieb plötzlich stehen. Ich rief mehrmals seinen Namen, aber er reagierte nicht", schilderte sie die schreckliche Situation.

In dem Video, das seit vergangener Woche auf TikTok abrufbar ist, ist das Drama zu sehen. Ryder bewegt sich kaum noch, legt sich schließlich langsam hin.

"Als ich zu ihm ging und mich bückte, fühlte sich sein Körper ganz steif an. Kurz darauf atmete er schwer", so Kriegbaum.

Der Vierbeiner lag etwa 20 Minuten lang auf dem Boden, schien allen Lebenswillen verloren zu haben. Daraufhin ging sein Frauchen mit ihm zur Tierarztpraxis.