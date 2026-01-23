Frau verabschiedet sich von Hund: Was dann passiert, erschreckt sie "zu Tode"
Canton (Georgia, USA) - "Das hat mich zu Tode erschreckt", schreibt sie in großen Lettern in ihr Video. Der Tod spielt in Karen Kriegbaums (42) TikTok-Clip in der Tat eine gewichtige Rolle. Denn ihr Hund Ryder scheint darin mit Selbigem zu ringen. Tatsächlich erstarrt der Rüde aus Canton in Georgia regelrecht zu einer Salzsäule. Ist es sein Ende?
"Ich dachte wirklich, er stirbt", sagte Kriegbaum jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Ich bemerkte, dass er Geräusche von sich gab, als ob er sich räuspern wollte. Er ging ins Wohnzimmer, machte etwa zehn Schritte und blieb plötzlich stehen. Ich rief mehrmals seinen Namen, aber er reagierte nicht", schilderte sie die schreckliche Situation.
In dem Video, das seit vergangener Woche auf TikTok abrufbar ist, ist das Drama zu sehen. Ryder bewegt sich kaum noch, legt sich schließlich langsam hin.
"Als ich zu ihm ging und mich bückte, fühlte sich sein Körper ganz steif an. Kurz darauf atmete er schwer", so Kriegbaum.
Der Vierbeiner lag etwa 20 Minuten lang auf dem Boden, schien allen Lebenswillen verloren zu haben. Daraufhin ging sein Frauchen mit ihm zur Tierarztpraxis.
TikTok-Video zeigt dramatische Situation mit Hund Ryder
Dort stellte sich sehr schnell heraus, dass die Fellnase einen Krampfanfall gehabt hatte. "Die Tierärztin hat ihn gründlich untersucht und festgestellt, dass er abgesehen von einer leichten Arthritis und einem Glaukom sehr gesund ist", sagte Kriegbaum.
Trotzdem hatte die Tiermedizinerin auch eine schlechte Nachricht für das Frauchen. Sie "meinte, es handele sich wahrscheinlich um einen fokalen Anfall und erklärte, dass dieser innerhalb weniger Monate wieder auftreten könne oder auch nie wieder."
Kriegbaum wird also in den kommenden Monaten besonders auf Ryder aufpassen müssen - in der Hoffnung, dass es eine einmalige Angelegenheit war.
"Sie riet uns, ihn genau zu beobachten und ihn sofort in die Klinik zu bringen, falls ein weiterer Anfall auftritt", erklärte die 42-Jährige dem US-Magazin.
Jetzt ist sie aber erst einmal froh, dass sie ihren Hund überhaupt noch hat.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/sylvieandgooselesrouge