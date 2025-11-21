Frau will Golden Retriever einen Streich spielen: Was dann passiert, hat sie nicht kommen sehen
USA - Was für ein kurioser Anblick. Eigentlich wollte eine junge Frau ihrem Golden Retriever Oliver nur einen harmlosen Streich spielen. Mit dem, was kurz darauf passierte, hatte sie allerdings nicht gerechnet.
Und dabei war der Plan so simpel gewesen: Die Amerikanerin wollte dem Vierbeiner immer und immer wieder dasselbe Kommando geben, um ihn zu verwirren.
Kurzerhand ließ sie ihn also, während er auf der Couch saß, das Pfötchen geben. Erst einmal, dann zweimal ...
Bereits beim dritten Mal ging allerdings etwas bedeutend schief. Das Problem: Der Hund hatte an der Sofalehne gehockt, als er seinem Frauchen, das hinter der Couch stand, die Pfoten entgegenstreckte.
Und so kam es, wie es schließlich kommen musste. Oliver hielt ihr zunächst das rechte, dann das linke Vorderbein hin - und konnte sie mit einem Mal nicht mehr bewegen.
So hing er plötzlich über die Sofalehne gestreckt, konnte sie nicht vom Fleck rühren.
Während der Goldie sein Frauchen also verzweifelt ansah und nicht mehr wusste, was er noch machen sollte, lachte die einfach nur aus vollstem Herzen.
Auf TikTok sorgt der Golden-Retriever-Clip für Begeisterung
Besitzerin nutzt missliche Lage des Golden Retrievers weiterhin aus
Anstatt ihrem Liebling zu helfen, sich aus der misslichen Lage zu befreien, nutzte sie diese aber schamlos aus - und forderte ihn weiterhin auf, ihm die Pfote zu geben. Sehr zur Verwirrung der Fellnase.
Ein Video des kuriosen Moments teilte die Frau seither auf Olivers TikTok-Account und brachte damit Tausende zum Lachen.
Doch keine Sorge: Verweilen musste der Retriever in der bizarren Position natürlich nicht! Bereits in einem weiteren Video sieht man den Hund, wie er sich in einer Warnweste gemütlich an der Reling eines Bootes auf dem Meer lehnt und den Fahrtwind zwischen seinen Ohren genießt.
Schlecht scheint es dem Tier in der Obhut seines Lieblingsmenschen also keineswegs zu gehen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/olivertheretriever16 (2)