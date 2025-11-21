Frau will Golden Retriever einen Streich spielen: Was dann passiert, hat sie nicht kommen sehen

USA - Was für ein kurioser Anblick. Eigentlich wollte eine junge Frau ihrem Golden Retriever Oliver nur einen harmlosen Streich spielen. Mit dem, was kurz darauf passierte, hatte sie allerdings nicht gerechnet.

Eigentlich hatte der Streich an Golden Retriever Oliver ganz harmlos angefangen ...

Und dabei war der Plan so simpel gewesen: Die Amerikanerin wollte dem Vierbeiner immer und immer wieder dasselbe Kommando geben, um ihn zu verwirren.

Kurzerhand ließ sie ihn also, während er auf der Couch saß, das Pfötchen geben. Erst einmal, dann zweimal ...

Bereits beim dritten Mal ging allerdings etwas bedeutend schief. Das Problem: Der Hund hatte an der Sofalehne gehockt, als er seinem Frauchen, das hinter der Couch stand, die Pfoten entgegenstreckte.

Und so kam es, wie es schließlich kommen musste. Oliver hielt ihr zunächst das rechte, dann das linke Vorderbein hin - und konnte sie mit einem Mal nicht mehr bewegen.

So hing er plötzlich über die Sofalehne gestreckt, konnte sie nicht vom Fleck rühren.

Während der Goldie sein Frauchen also verzweifelt ansah und nicht mehr wusste, was er noch machen sollte, lachte die einfach nur aus vollstem Herzen.