Frau will nur zum Sport, doch ihr Golden Retriever macht ein Drama daraus

New York (USA) - Es gibt auf der Welt einfach nichts, was Golden Retriever Duke mehr hasst, als Zeit ohne sein geliebtes Frauchen zu verbringen.

Golden Retriever Duke fand am Vorhaben seines Frauchens überhaupt nichts lustig. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/dukethatgolden (2)

Dies bewies die junge US-Amerikanerin Zarah kürzlich erneut in Form eines TikTok-Videos, in dem der Hund auf ihrem Schoß sitzt. Seine Schnauze hat er an die Brust seiner Besitzerin geschmiegt, sein Blick ist traurig zu Boden gerichtet.

"So sieht es aus, wenn man einen kleinen Rüden hat", verkündet Zarah in dem Clip und grinst schief zwischen der Linse und ihrem Liebling hin und her.

Daraufhin lässt die Fellnase ihren Kopf weiter sinken, wirkt beinahe so, als würde sie vor lauter Trauer kaum noch aufrecht stehen können.

Dukes Frauchen kann daraufhin nur lachen, streichelt ihm behutsam über das Fell: "Willst du mich auf den Arm nehmen?", kichert sie, bevor sie beruhigende Worte in das Ohr ihres Golden Retrievers murmelt: "Es ist okay."

Doch was ist überhaupt der Grund für das Elend des armen Haustiers?