Frau will wissen, wie sich Hund in Zwinger verhält: Video bricht nicht nur ihr das Herz
Kennewick (Washington, USA) - Sie wollte es genau wissen. Deshalb platzierte Julie Saraceno von der "Benton-Franklin Humane Society" (BFHS) in Kennewick, Washington, ihr Handy im Zwinger. Damit drehte sie ein Video von Hündin Clover, nachdem sie diese allein in ihrem Zwinger zurückgelassen hatte. Die Reaktion der Fellnase, als sie allein war, brach nicht nur der Tierheim-Frau das Herz, sondern auch so vielen anderen Menschen, die den Clip auf TikTok gesehen haben.
Darin wird Clover sofort hochnervös, sobald die Tür verschlossen ist. "Sie lief in ihrem Zwinger hin und her (…) sie drehte einfach ihre Runden", sagte Saraceno jetzt in einem Interview mit The Dodo - und ergänzte: "Sie will unbedingt da raus."
Das Problem: Als Australian-Cattle-Dog-Mischling zählt Clover zu den Hütehunden. Diese sind es mit am wenigsten gewohnt, sich nicht ausgiebig an der frischen Luft zu bewegen.
Saraceno erklärte dem Tiermagazin zu ihrem Video: "Wenn man auf Clovers Schwanz achtet, sieht man, wie er ganz langsam nach unten sinkt." Sie fügte hinzu: "Als sie dachte, ich käme nie wieder zurück, konnte man allein an ihrer Körpersprache sehen, wie traurig sie war."
Das herzzerreißende Video hat seit Ende Mai auf TikTok fast eine halbe Million Klicks erreicht. Doch das hat dem Vierbeiner bislang kein Happy End beschert.
Virales TikTok-Video zeigt traurige Szene im Zwinger
Clover sitzt inzwischen seit mehr als einem Jahr im Tierheim fest. Aufgrund ihres auf den ersten Blick extrem unausgeglichenen Wesens gibt es kaum echtes Interesse an ihr.
"Ich wünschte, die Leute würden verstehen, dass diese Hunde erst dann ihr wahres Wesen zeigen, wenn sie zur Ruhe gekommen sind und Zeit hatten, sich zu entspannen", so die Ehrenamtliche.
Saraceno selbst hilft Clover mit Ausflügen und Streicheleinheiten, kann am großen Ganzen aber auch nicht viel ändern: Dass das Weibchen bis zu 20 Stunden im Zwinger ausharren muss.
"Am entspanntesten habe ich sie während der Wanderung erlebt. Denn ich glaube, das war für sie viel anregender, als nur auf den Spielplatz zu gehen", sagte Saraceno.
Jetzt heißt es für das Tier aber erst einmal weiter warten - und wohl traurigerweise auch viel leiden.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/juliesaraceno2