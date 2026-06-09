09.06.2026 06:52 Frau will wissen, wie sich Hund in Zwinger verhält: Video bricht nicht nur ihr das Herz

Sie wollte es genau wissen. Deshalb platzierte Julie Saraceno von der "Benton-Franklin Humane Society" (BFHS) in Kennewick, Washington, ihr Handy im Zwinger.

Von Christian Norm

Kennewick (Washington, USA) - Sie wollte es genau wissen. Deshalb platzierte Julie Saraceno von der "Benton-Franklin Humane Society" (BFHS) in Kennewick, Washington, ihr Handy im Zwinger. Damit drehte sie ein Video von Hündin Clover, nachdem sie diese allein in ihrem Zwinger zurückgelassen hatte. Die Reaktion der Fellnase, als sie allein war, brach nicht nur der Tierheim-Frau das Herz, sondern auch so vielen anderen Menschen, die den Clip auf TikTok gesehen haben.

Julie Saraceno wollte genau wissen, was Clover macht, wenn sie allein ist. Das Video spricht Bände. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/juliesaraceno2 Darin wird Clover sofort hochnervös, sobald die Tür verschlossen ist. "Sie lief in ihrem Zwinger hin und her (…) sie drehte einfach ihre Runden", sagte Saraceno jetzt in einem Interview mit The Dodo - und ergänzte: "Sie will unbedingt da raus." Das Problem: Als Australian-Cattle-Dog-Mischling zählt Clover zu den Hütehunden. Diese sind es mit am wenigsten gewohnt, sich nicht ausgiebig an der frischen Luft zu bewegen. Saraceno erklärte dem Tiermagazin zu ihrem Video: "Wenn man auf Clovers Schwanz achtet, sieht man, wie er ganz langsam nach unten sinkt." Sie fügte hinzu: "Als sie dachte, ich käme nie wieder zurück, konnte man allein an ihrer Körpersprache sehen, wie traurig sie war." Hunde Sensible Beagle-Dame wartet im Tierheim sehnsüchtig: Liesel will endlich ankommen Das herzzerreißende Video hat seit Ende Mai auf TikTok fast eine halbe Million Klicks erreicht. Doch das hat dem Vierbeiner bislang kein Happy End beschert.

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