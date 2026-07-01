Zwei Hunde kämpfen, Mann (82) greift ein und wird schwer verletzt
Vogelsbergkreis/Schlitz - Ein aggressiver Hund griff den Hund eines 82-Jährigen an, dabei wurde der Senior schwer verletzt. Die Polizei sucht nach einer unbekannten Frau und einem unbekannten Mann!
Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend in der Kleinstadt Schlitz im Osten des Vogelsbergkreises, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Mittwoch mitteilte.
Demnach war der 82-Jährige gegen 19.45 Uhr zu Fuß mit seinem Hund in der Stadt unterwegs. An der Ecke Salzschlirfer Straße/Burgenblick kamen ihm ein Mann und eine Frau entgegen, wobei die Frau ebenfalls einen Hund an der Leine führte.
"Nach derzeitigen Erkenntnissen riss sich der Hund der Unbekannten los und griff den Vierbeiner des 82-Jährigen an", ergänzte ein Sprecher.
Ein Kampf zwischen den beiden Haustieren entbrannte. Der Senior versuchte, die Hunde voneinander zu trennen und stürzte. Der 82-Jährige "verletzte sich dabei schwer", hieß es weiter.
Zwar half der fremde Mann dem verletzen Hundehalter noch auf die Beine. Doch dann entfernten er und die Frau sich mit dem aggressiven Hund, der schwer verletzte Senior wurde einfach zurückgelassen.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den 82-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine nahe liegende Klinik.
Hundekampf in Schlitz: Polizei sucht eine Frau und einen Mann
Die Polizei ermittelt zu dem Fall und sucht die unbekannte Frau mit dem Hund sowie ihren männlichen Begleiter. Zu beiden Personen liegen Beschreibungen vor.
Die Frau:
- circa 25 bis 35 Jahre alt
- schulterlange, dunkelbraune Haare
- blaue Jeanshose und bunte Jacke
Der Mann:
- etwa 30 bis 35 Jahre alt
- circa 1,80 Meter groß
- Oberlippenbart über die Seiten der Lippen bis zum Kinn
- beide Oberarme und beide Beine tätowiert
Der aggressive Hund der Frau habe schwarzes Fell mit "nicht ganz kurzen Haaren", eine breite Statur und eventuell einen "hellen Fleck vorne unter dem Kopf", ergänzte der Sprecher.
Die beiden Gesuchten sowie etwaige Zeugen des Hundekampfs in Schlitz im Vogelsbergkreis werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 066419710 bei der osthessischen Polizei zu melden.
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