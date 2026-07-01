Zwei Hunde kämpfen, Mann (82) greift ein und wird schwer verletzt

Vogelsbergkreis/Schlitz - Ein aggressiver Hund griff den Hund eines 82-Jährigen an, dabei wurde der Senior schwer verletzt. Die Polizei sucht nach einer unbekannten Frau und einem unbekannten Mann!

Ein aggressiver Hund riss sich los und griff einen anderen Hund an: Bei dem Kampf der Tiere wurde ein 82-jähriger Mann schwer verletzt. (Symbolbild) © 123RF/tverkhovinets

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagabend in der Kleinstadt Schlitz im Osten des Vogelsbergkreises, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Mittwoch mitteilte.

Demnach war der 82-Jährige gegen 19.45 Uhr zu Fuß mit seinem Hund in der Stadt unterwegs. An der Ecke Salzschlirfer Straße/Burgenblick kamen ihm ein Mann und eine Frau entgegen, wobei die Frau ebenfalls einen Hund an der Leine führte.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen riss sich der Hund der Unbekannten los und griff den Vierbeiner des 82-Jährigen an", ergänzte ein Sprecher.

Ein Kampf zwischen den beiden Haustieren entbrannte. Der Senior versuchte, die Hunde voneinander zu trennen und stürzte. Der 82-Jährige "verletzte sich dabei schwer", hieß es weiter.

Zwar half der fremde Mann dem verletzen Hundehalter noch auf die Beine. Doch dann entfernten er und die Frau sich mit dem aggressiven Hund, der schwer verletzte Senior wurde einfach zurückgelassen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den 82-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine nahe liegende Klinik.