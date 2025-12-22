Frauchen holt Golden Retriever zu früh von Oma ab: Vierbeiner ist alles andere als begeistert

Singapur - Als "Echos" Besitzerin ihren Golden Retriever von seiner Großmutter abholen wollte, beging sie einen schrecklichen Fehler: Sie war zu früh dran. Ihr Vierbeiner hielt mit seinen Gefühlen über dieses "Verbrechen" nicht hinterm Berg.

Als sein Frauchen ihn abholen wollte, fletschte der Vierbeiner die Zähne. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/@echogoldenbear

Der Golden Retriever, der mit seinem Frauchen in Singapur lebt, blickte alles andere als erfreut drein, als seine Besitzerin plötzlich vor ihm stand.

Da die Hundehalterin offenbar aus der Vergangenheit wusste, dass da noch mehr Frustration auf sie wartete, zückte sie kurzerhand ihr Smartphone und filmte ihren Vierbeiner, der oben an der Treppe hockte und verächtlich auf sie herunterblickte.

Im Clip, der später auf Social Media landete, sieht man, wie Echo sich demonstrativ hinlegt. Beinahe so, als würde er seinem Frauchen damit sagen wollen: "Du kriegst mich hier nicht weg."

Als er daraufhin aber feststellt, dass seine Besitzerin weiterhin darauf beharrt, dass es nun nach Hause geht, muss er seinem Ärger Luft machen.

Wütend fletscht Echo schließlich seine Zähne und macht deutlich, was er von der ganzen Sache hält.