Frauchen konfrontiert Hund mit neuem Welpen: Seine "Antwort" lässt tief blicken

Raleigh (North Carolina) - Jahrelang war er der King - Niemand machte dem Rüden Oliver in seinem Zuhause in Raleigh, North Carolina, etwas streitig. Doch dann passierte es: Anfang des Monats konfrontierte ihn sein Frauchen Kalin Rodgers mit dem neuen Welpen Maverick. Gemeinsam mit ihrem Partner hatte sie den zweiten Hund ausgesucht. Was Oliver von dieser Entscheidung hielt, machte er seiner Besitzerin schon bald sehr deutlich. Da sie seine "Antwort" filmte, kamen im Anschluss Millionen TikToker in den Genuss des kuriosen Videos.