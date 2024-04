Frauchen setzt Welpen erstmals in Sand: Was dann passiert, verzückt so viele

Southampton (England) - Hund müsste man sein, dann wäre alles so einfach. Selbst für ihre viralen Hits müssen die Vierbeiner oft nicht allzu viel tun, um die Herzen des Publikums im Sturm zu erobern. Neuestes Beispiel: Rüde Rolo. Der süße Welpe macht in seinem ersten großen TikTok-Hit erstmals Bekanntschaft mit dem Strand. Was er nach der ersten Berührung mit dem Sand tut, verzückt seit wenigen Tagen Hunderttausende Menschen.

Diese Begeisterung überträgt sich ganz schnell auf die Zuschauer, die sich an dem kuriosen Treiben kaum satt sehen können.

Wie von der Tarantel gestochen rennt das Jungtier hin und her, dreht sich im Kreis, sprintet sofort wieder los (Video siehe unten).

Was für eine Lebensfreude! Kaum hat Frauchen Jess Craig ihren fünf Monate alten Welpen am Strand der englischen Stadt Bournemouth abgesetzt, dreht der völlig durch.

Rolo kennt kein Halten mehr. In rasantem Tempo läuft er auf dem Strand herum. © TikTok/Screenshot/jcraaaig8

Im Gespräch mit dem US-Magazin erklärte die Britin zunächst, wie es überhaupt zu der Situation gekommen war: "Es war ein ziemlich spontaner Ausflug, da mein Bruder an dem Tag frei hatte und mich fragte, ob ich mit den Hunden an den Strand gehen wolle."

Weiter sagte Craig, die im englischen Southampton lebt: "Wir wohnen zwar an der Küste, aber nicht in der Nähe eines Sandstrandes. Also schien dies die perfekte Gelegenheit zu sein, Rolo den Sand erleben zu lassen, bevor die Hauptstrände im Sommer für Hunde geschlossen werden."



Offenbar hatte die Fellfreundin schon im Voraus geahnt, dass ihr Welpe eine perfekte Show abliefern würde. Das würde erklären, warum sie sich in diesem Moment filmen ließ.

In jedem Fall ist Craig nun extrem stolz über das Resultat: "Ich wollte das Video auf TikTok teilen, und es wurde einfach verrückt. So viele Leute sagten, dass es auch sie glücklich machte, ihn so glücklich zu sehen, und es war einfach nur schön."