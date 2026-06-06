Frauchen starb an Krebs: Hunde-Freundinnen Perla und Cosima suchen neues gemeinsames Zuhause

Hamburg - Trauriges Schicksal nach dem Tod ihres Frauchens: Die Mischlingshündin Perla (3) und ihre beste Freundin Cosima (8), ein Bulldog-Mix, mussten ihr Zuhause verlassen. Der traurige Grund: Ihr Frauchen verstarb nach einer Krebserkrankung.

Mischlingshündin Perla braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Seit Mitte Mai 2026 leben die beiden Hündinnen nun im Hamburger Franziskus-Tierheim und hoffen auf eine zweite Chance. Gemeinsam mit vier weiteren Hunden hatten Perla und Cosima zuvor in ihrem Zuhause gelebt. Doch besonders zwischen den beiden Vierbeinerinnen hat sich eine außergewöhnlich enge Bindung entwickelt.

Sie teilen sich fast immer ein Körbchen, kuscheln miteinander und schlafen eng aneinander geschmiegt. Für die Mitarbeiter des Tierheims ist deshalb klar: Diese beiden Freundinnen sollen nicht getrennt werden.

Die Suche nach einem gemeinsamen Zuhause dürfte zwar nicht ganz so einfach sein, doch das Tierheim möchte nichts unversucht lassen. Zu groß ist die Verbundenheit der beiden Fellnasen, heißt es auf der Website des Tierheims.

Perla, geboren Anfang Februar 2023, zeigt sich zunächst etwas schüchtern und braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Ist sie erst einmal aufgetaut, genießt sie die Nähe zu Menschen sehr. Die Fellnase liebt Spaziergänge und flitzt gern durch den Auslauf.