Frauchen starb an Krebs: Hunde-Freundinnen Perla und Cosima suchen neues gemeinsames Zuhause
Hamburg - Trauriges Schicksal nach dem Tod ihres Frauchens: Die Mischlingshündin Perla (3) und ihre beste Freundin Cosima (8), ein Bulldog-Mix, mussten ihr Zuhause verlassen. Der traurige Grund: Ihr Frauchen verstarb nach einer Krebserkrankung.
Seit Mitte Mai 2026 leben die beiden Hündinnen nun im Hamburger Franziskus-Tierheim und hoffen auf eine zweite Chance. Gemeinsam mit vier weiteren Hunden hatten Perla und Cosima zuvor in ihrem Zuhause gelebt. Doch besonders zwischen den beiden Vierbeinerinnen hat sich eine außergewöhnlich enge Bindung entwickelt.
Sie teilen sich fast immer ein Körbchen, kuscheln miteinander und schlafen eng aneinander geschmiegt. Für die Mitarbeiter des Tierheims ist deshalb klar: Diese beiden Freundinnen sollen nicht getrennt werden.
Die Suche nach einem gemeinsamen Zuhause dürfte zwar nicht ganz so einfach sein, doch das Tierheim möchte nichts unversucht lassen. Zu groß ist die Verbundenheit der beiden Fellnasen, heißt es auf der Website des Tierheims.
Perla, geboren Anfang Februar 2023, zeigt sich zunächst etwas schüchtern und braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Ist sie erst einmal aufgetaut, genießt sie die Nähe zu Menschen sehr. Die Fellnase liebt Spaziergänge und flitzt gern durch den Auslauf.
Die Hündinnen Perla und Cosima hoffen, gemeinsam ein neues Kapitel beginnen zu dürfen
Auch Cosima, geboren im Juli 2018, begegnet neuen Menschen zunächst vorsichtig. Sie gewinnt jedoch schnell Vertrauen und freut sich dann über Zuwendung und gemeinsame Unternehmungen. Spaziergänge mag sie ebenso wie ruhige Momente zum Entspannen.
Beide Hündinnen verstehen sich gut mit Artgenossen und bringen ein freundliches Wesen mit. Aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen sollten sie allerdings möglichst nicht viele Treppen steigen müssen. Ein Zuhause in einer ruhigen Wohngegend oder auf dem Land wäre für die beiden ideal.
Nun hoffen Perla und Cosima darauf, gemeinsam ein neues Kapitel beginnen zu dürfen – bei Menschen, die ihnen nach ihrem schweren Verlust wieder Geborgenheit schenken.
Wer den beiden Hündinnen zusammen ein Zuhause bieten möchte, kann das Tierheim während der Vermittlungszeiten besuchen oder sich per E-Mail an [email protected] wenden.
Titelfoto: Fotomontage: Franziskus-Tierheim Hamburg