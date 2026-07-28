Frauchen testet Liebe seiner Hunde: Reaktion der dritten Fellnase bringt so viele zum Lachen
Irvine (Kalifornien, USA) - Dieser Test ist verdammt gemein: Obwohl allgemein bekannt ist, dass Hunde Umarmungen nicht mögen, wollte ein Frauchen aus Irvine in Kalifornien seine drei Fellnasen trotzdem testen. Dafür "durften" die Golden Retriever Maui und Hugo sowie die Corgi-Dame Ruby herhalten. Natürlich musste das "Experiment" auf Video festgehalten werden. Dank Ruby geht das "Werk" seit einigen Tagen viral.
Auf TikTok ist der Clip seit fünf Tagen zu sehen. Darin ist förmlich zu spüren, wie unangenehm den Hunden der "Liebesbeweis" ist. Es gibt allerdings klare Abstufungen.
Maui ist als Erster an der Reihe - und meistert die Situation vergleichsweise gut. Doch nach einigen Sekunden wird klar: Der Rüde weiß nicht so recht, was das eigentlich soll. Seine Mimik spricht Bände, Verzweiflung macht sich breit.
Nach einer Weile versucht der arme Hund sich aus der Umarmung zu lösen. Sein fieses Frauchen lässt ihn aber nicht so leicht vom Haken. Maui wackelt also ein wenig hin und her.
Dann gibt es einen harten Schnitt - und schon muss Hugo die Umarmung über sich ergehen lassen. Doch der zweite Golden Retriever ist nicht so gelassen wie Maui.
TikTok-Video geht wohl vor allem wegen Rubys Reaktion viral
Hugo versucht sich schon nach wenigen Sekunden zu lösen. Ihm ist die Nähe viel zu eng. Seine Besitzerin drückt ihn daraufhin noch näher an sich. Dann ist der Ofen aus. Hugo windet sich noch stärker. Im Nachhinein leckt er der jungen Dame aber übers Gesicht. Ist das sein Liebesbeweis im Nachgang?
Zu guter Letzt ist Ruby an der Reihe - oder doch nicht? Die Hündin scheint zu ahnen, was ihr Frauchen vorhat. Noch bevor die Kalifornierin richtig zur Umarmung ansetzt, fletscht die Corgi-Dame ihre Zähne.
Auch die weiteren Annäherungsversuche ihrer Besitzerin lehnt sie mit derselben Geste ab. Das wird wohl nichts. Immerhin: Sie legt sich danach auf den Schoß der US-Amerikanerin - und lässt sich normal streicheln.
Die Herzen hat sie mit ihrer klaren Kante in jedem Fall im Sturm erobert. Der virale Hit kann inzwischen 1,2 Millionen Klicks vorweisen. In der Kommentarspalte ist das Hauptthema natürlich Ruby. Neben Tränen lachenden Emojis erhält die Hündin dort viel Lob für ihre direkte Art.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/maui.thegoldenpup