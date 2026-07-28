Frauchen testet Liebe seiner Hunde: Reaktion der dritten Fellnase bringt so viele zum Lachen

Irvine (Kalifornien, USA) - Dieser Test ist verdammt gemein: Obwohl allgemein bekannt ist, dass Hunde Umarmungen nicht mögen , wollte ein Frauchen aus Irvine in Kalifornien seine drei Fellnasen trotzdem testen. Dafür "durften" die Golden Retriever Maui und Hugo sowie die Corgi-Dame Ruby herhalten. Natürlich musste das "Experiment" auf Video festgehalten werden. Dank Ruby geht das "Werk" seit einigen Tagen viral.

Golden Retriever Maui reagiert irritiert auf die lange Umarmung. Hugo will sich schnell herauswinden. Corgi-Dame Ruby macht ihr eigenes Ding. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/maui.thegoldenpup

Auf TikTok ist der Clip seit fünf Tagen zu sehen. Darin ist förmlich zu spüren, wie unangenehm den Hunden der "Liebesbeweis" ist. Es gibt allerdings klare Abstufungen.

Maui ist als Erster an der Reihe - und meistert die Situation vergleichsweise gut. Doch nach einigen Sekunden wird klar: Der Rüde weiß nicht so recht, was das eigentlich soll. Seine Mimik spricht Bände, Verzweiflung macht sich breit.

Nach einer Weile versucht der arme Hund sich aus der Umarmung zu lösen. Sein fieses Frauchen lässt ihn aber nicht so leicht vom Haken. Maui wackelt also ein wenig hin und her.

Dann gibt es einen harten Schnitt - und schon muss Hugo die Umarmung über sich ergehen lassen. Doch der zweite Golden Retriever ist nicht so gelassen wie Maui.