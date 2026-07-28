Kleinkind brachte sie an ihre Grenzen: Mischlingshündin Nala sehnt sich nach einem Neuanfang

Hamburg - Gibt es noch Hoffnung? Mischlingshündin Nala wartet seit Mitte Juli im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ihre zweite Chance und sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.

Mischlingshündin Nala ist aktuell im Hamburger Franziskus-Tierheim untergebracht. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Die achtjährige Hündin musste ihre bisherige Familie verlassen, weil sie mit dem dort lebenden Kleinkind nicht zurechtkam und die Situation für sie mit großem Stress verbunden war.

Dabei hat Nala so viel zu bieten. Fremden begegnet die Vierbeinerin zwar zunächst eher vorsichtig. Wird ihr jedoch genug Zeit gegeben, um Vertrauen aufzubauen, entwickelt sie eine enge und außergewöhnlich treue Bindung zu ihren Bezugspersonen.

Sie ist gut erzogen, beherrscht die Grundkommandos sicher und zeigt sich als zuverlässige Begleiterin im Alltag, heißt es auf der Website des Tierheims.

Besonders gern ist die Fellnase draußen unterwegs. Ausgedehnte Spaziergänge in der Natur liebt sie über alles und zeigt sich dabei aktiv, aufmerksam und unkompliziert.

Mit anderen Hunden ist sie grundsätzlich verträglich, allerdings entscheidet auch bei ihr häufig die Sympathie.