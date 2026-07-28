Kleinkind brachte sie an ihre Grenzen: Mischlingshündin Nala sehnt sich nach einem Neuanfang

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mischlingshündin Nala wartet seit Mitte Juli im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ihre zweite Chance und sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.

Von Jana Steger

Hamburg - Gibt es noch Hoffnung? Mischlingshündin Nala wartet seit Mitte Juli im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ihre zweite Chance und sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.

Mischlingshündin Nala ist aktuell im Hamburger Franziskus-Tierheim untergebracht.
Mischlingshündin Nala ist aktuell im Hamburger Franziskus-Tierheim untergebracht.  © Franziskus-Tierheim Hamburg

Die achtjährige Hündin musste ihre bisherige Familie verlassen, weil sie mit dem dort lebenden Kleinkind nicht zurechtkam und die Situation für sie mit großem Stress verbunden war.

Dabei hat Nala so viel zu bieten. Fremden begegnet die Vierbeinerin zwar zunächst eher vorsichtig. Wird ihr jedoch genug Zeit gegeben, um Vertrauen aufzubauen, entwickelt sie eine enge und außergewöhnlich treue Bindung zu ihren Bezugspersonen.

Sie ist gut erzogen, beherrscht die Grundkommandos sicher und zeigt sich als zuverlässige Begleiterin im Alltag, heißt es auf der Website des Tierheims.

Retter prüfen Mikrochip von Hund: Kurz darauf staunen sie gleich dreifach
Hunde Retter prüfen Mikrochip von Hund: Kurz darauf staunen sie gleich dreifach

Besonders gern ist die Fellnase draußen unterwegs. Ausgedehnte Spaziergänge in der Natur liebt sie über alles und zeigt sich dabei aktiv, aufmerksam und unkompliziert.

Mit anderen Hunden ist sie grundsätzlich verträglich, allerdings entscheidet auch bei ihr häufig die Sympathie.

Tierheim Hamburg: Mischlingshündin Nala sucht nach einem Zuhause ohne kleine Kinder

Ein Einzelhaus ohne kleine Kinder wäre für die Hündin ideal.
Ein Einzelhaus ohne kleine Kinder wäre für die Hündin ideal.  © Franziskus-Tierheim Hamburg

Im neuen Zuhause braucht Nala jedoch Menschen mit Geduld. Das Alleinbleiben fällt ihr derzeit nämlich noch schwer, weshalb ihr das Schritt für Schritt beigebracht werden muss.

Außerdem zeigt sie sich in den eigenen vier Wänden sehr wachsam und meldet nahezu jedes Geräusch im Treppenhaus. Deshalb wünschen sich ihre Tierpfleger für sie bevorzugt ein Einzelhaus, in dem sie entspannen kann, ohne Nachbarn zu stören.

Gesucht werden ruhige Menschen mit klaren Strukturen, festen Bezugspersonen und einem Zuhause ohne kleine Kinder oder Kinderwunsch. Dort könnte Nala endlich ankommen und ihre sensible, treue Seite voll entfalten.

Golden Retriever vergräbt totes Meerestier am Strand: Als Frauchen den Grund herausfindet, berührt sie das zutiefst
Hunde Golden Retriever vergräbt totes Meerestier am Strand: Als Frauchen den Grund herausfindet, berührt sie das zutiefst

Wer Nala ein Zuhause bieten möchte, kann sie während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim kennenlernen oder sich per E-Mail an [email protected] wenden.

Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg

Mehr zum Thema Hunde: