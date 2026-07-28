Kleinkind brachte sie an ihre Grenzen: Mischlingshündin Nala sehnt sich nach einem Neuanfang
Hamburg - Gibt es noch Hoffnung? Mischlingshündin Nala wartet seit Mitte Juli im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ihre zweite Chance und sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.
Die achtjährige Hündin musste ihre bisherige Familie verlassen, weil sie mit dem dort lebenden Kleinkind nicht zurechtkam und die Situation für sie mit großem Stress verbunden war.
Dabei hat Nala so viel zu bieten. Fremden begegnet die Vierbeinerin zwar zunächst eher vorsichtig. Wird ihr jedoch genug Zeit gegeben, um Vertrauen aufzubauen, entwickelt sie eine enge und außergewöhnlich treue Bindung zu ihren Bezugspersonen.
Sie ist gut erzogen, beherrscht die Grundkommandos sicher und zeigt sich als zuverlässige Begleiterin im Alltag, heißt es auf der Website des Tierheims.
Besonders gern ist die Fellnase draußen unterwegs. Ausgedehnte Spaziergänge in der Natur liebt sie über alles und zeigt sich dabei aktiv, aufmerksam und unkompliziert.
Mit anderen Hunden ist sie grundsätzlich verträglich, allerdings entscheidet auch bei ihr häufig die Sympathie.
Tierheim Hamburg: Mischlingshündin Nala sucht nach einem Zuhause ohne kleine Kinder
Im neuen Zuhause braucht Nala jedoch Menschen mit Geduld. Das Alleinbleiben fällt ihr derzeit nämlich noch schwer, weshalb ihr das Schritt für Schritt beigebracht werden muss.
Außerdem zeigt sie sich in den eigenen vier Wänden sehr wachsam und meldet nahezu jedes Geräusch im Treppenhaus. Deshalb wünschen sich ihre Tierpfleger für sie bevorzugt ein Einzelhaus, in dem sie entspannen kann, ohne Nachbarn zu stören.
Gesucht werden ruhige Menschen mit klaren Strukturen, festen Bezugspersonen und einem Zuhause ohne kleine Kinder oder Kinderwunsch. Dort könnte Nala endlich ankommen und ihre sensible, treue Seite voll entfalten.
Wer Nala ein Zuhause bieten möchte, kann sie während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim kennenlernen oder sich per E-Mail an [email protected] wenden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg