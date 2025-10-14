Frauchen verpasst morgendliche Gassi-Runde: Reaktion ihres Golden Retrievers spricht Bände

Michigan (USA) - Im Großen und Ganzen gelten Golden Retriever als relativ einfach zu haltende Hunde . Doch wie die meisten anderen Rassen auch, bestehen sie mit großer Leidenschaft auf ihre Gassi-Runden, wie ein Video von Hunde-Dame Comet deutlich macht. Die hat nach ihrem Morgenspaziergang sogar richtig 'Redebedarf'.

Comet berichtete ihrem Frauchen von Spaziergang. © Montage: TikTok/peachycomet22

Der Vierpfoter lebt gemeinsam mit Herrchen und Frauchen im US-Bundesstaat Michigan, teilt von dort aus täglich Eindrücke ihres Lebens mit der Welt - und zwar auf ihrem eigenen TikTok-Kanal.

Dort lud ihre Besitzerin auch vor wenigen Tagen erneut ein Video von Comet hoch, das seitdem steil viral geht - und schon jetzt zu einem ihrer meistgesehenen Clips aller Zeiten zählt.

"Mama hat verschlafen und unseren Spaziergang verpasst", steht zu dem TikTok geschrieben, in dem der Retriever bei seiner Besitzerin im Bett liegt. Doch böse scheint Coment ihr nicht zu sein, denn wie sich schnell herausstellt, musste ihr Herrchen dafür in die Bresche springen.

"Bist du mit Papa Gassi gegangen?", wird der Goldie von seinem Frauchen gefragt. Als würde sie sich auf das Gespräch wirklich einlassen wollen, beginnt Comet ihrer Gegenüber zu antworten, wirft den Kopf in den Nacken und gibt zustimmende Geräusche von sich.