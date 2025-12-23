Golden Retriever lernt Baby kennen: Was er dann klarstellt, löst Lachtränen aus

Golden Retriever Hudson aus Philadelphia sorgt mit seiner dreisten Art nicht nur für den ein oder anderen ulkigen Moment in seiner Familie.

Von Christian Norm

Philadelphia (Pennsylvania, USA) - Dieser Hund weiß, was er will - und nimmt es sich. Golden Retriever Hudson aus Philadelphia sorgt mit seiner dreisten Art allerdings nicht nur für den ein oder anderen ulkigen Moment in seiner Familie. Er löst damit auch jede Menge Lachtränen beim Instagram-Publikum aus. Seit wenigen Tagen können sich die User über die ganz eigene Kennenlern-Situation des Rüden mit dem Baby seines Frauchens amüsieren.

Golden Retriever Hudson ist ganz vernarrt in seinen kleinen "Bruder".
Golden Retriever Hudson ist ganz vernarrt in seinen kleinen "Bruder".  © Bildmontage: Instagram/Screenshots/hudsonbegood

Das kuriose Video kommt direkt zur Sache. Darin liegt der Säugling gerade schlafend auf dem Sofa - eine Steilvorlage für Hudson. Der Golden Retriever schnappt sich die Bommel der Mütze des Babys und zieht diese eiskalt ab.

Dann verschwindet er mit seiner "Beute" in Richtung Weihnachtsbaum. Als sein Frauchen zu ihm kommt, um ihm die Mütze wieder abzunehmen, weigert sich der Vierbeiner standhaft.

Die US-Amerikanerin bricht die Aufnahme daraufhin ab. Im Untertitel schlussfolgert sie aus Sicht ihrer Fellnase: "Ich erinnere Mom daran, dass ich ihr erstgeborenes Kind bin."

Diese freche Art des Rüden kommt beim Insta-Publikum bestens an. Seit der vergangenen Woche hat der Clip 1,3 Millionen Klicks eingeheimst.

In einem Interview mit Newsweek hat die Mutter diese Woche ein paar Details zum Clip verraten.

Virales Insta-Video zeigt tierischen Diebstahl

Im Video stellt Golden Retriever Hudson klar, dass er der Erstgeborene ist - die Mütze des Babys geht also an ihn.
Im Video stellt Golden Retriever Hudson klar, dass er der Erstgeborene ist - die Mütze des Babys geht also an ihn.  © Instagram/Screenshot/hudsonbegood

"Hudson liebt einfach Bommeln an Mützen und musste sich deshalb die Mütze seines Bruders schnappen", erklärte Allissa Mason dem US-Magazin gegenüber.

Bei dem Video handelt es sich unterdessen um eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr.

Sie hätten so viel Glück "die beiden zusammen aufwachsen zu sehen, und das ist eine unserer ersten und schönsten Erinnerungen an sie", sagte die Mutter.

Mason betonte außerdem, dass sie ihr Baby und den Golden Retriever langsam und behutsam aneinander gewöhnt habe. Zu Beginn sei sie auch immer in Hudsons Nähe gewesen.

Das dürfte auch der Grund sein, warum der tierische Dieb seinen Mützen-Klau nur vor laufender Kamera durchführen konnte.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/hudsonbegood

