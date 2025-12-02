 1.377

Frauen retten Hund von der Straße: Was im Auto passiert, haben sie nicht erwartet

Das arme Tier saß hilflos an einer Straße, als die beiden Frauen mit dem Auto vorbeifuhren.

Von Holger Köhler-Kaeß

Odessa (Ukraine) - Manchmal wollen auch die Tierschützer von den "Love Furry Friends" aus Odessa in der Ukraine einfach nur nach Hause. Doch als Olena und eine Kollegin kürzlich unterwegs waren, machte ihnen ein kleiner Hund einen Strich durch die Rechnung. Das arme Tier saß hilflos an einer Straße, als die beiden Frauen mit dem Auto vorbeifuhren. Trotz ihres überfüllten Tierheims hielten sie natürlich an.

Der kleine Hund war geradezu ausgehungert.
Der kleine Hund war geradezu ausgehungert.  © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Die Kontaktaufnahme zu diesem Hund war alles andere als schwer. Nervös und aufgedreht begrüßte er eine der Frauen, die ihm sofort Futter anbot. Der Kleine machte sich gleich darüber her.

Es war daher ein Leichtes, ihn an Olena weiterzureichen, die ihn im Auto auf dem Beifahrersitz zu Ende fütterte. Was dann geschah, hatten die Tierschützerinnen aber nicht erwartet.

Der Vierbeiner war so erschöpft und erleichtert, dass er direkt nach dem Fressen in Olenas Armen einschlief. Die Ukrainerinnen fuhren dann mit ihrem Findling zum Tierarzt.

Dort erhielt der nur acht bis neun Monate alte Hund den Namen Kefir. Danach wurde er geimpft und entwurmt. Aber hatte er ernsthafte Krankheiten?

YouTube-Video zeigt rührende Rettung des kleinen Hundes

Überraschung für Tierschützerin Olena: Der kleine Hund schläft im Auto in ihren Armen ein.
Überraschung für Tierschützerin Olena: Der kleine Hund schläft im Auto in ihren Armen ein.  © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Der Tierarzt untersuchte mehrere kahle Stellen im Fell des Rüden, konnte aber zum Glück schon bald Entwarnung geben. Kefir war gesund, konnte direkt mit Olena ins Tierheim mitkommen.

Dort durfte er zunächst ganz alleine in den Garten gehen, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Lange brauchte die Fellnase aber nicht, um sich wohlzufühlen.

Also konnten bald alle anderen Hunde nach draußen kommen, wo sie sich gegenseitig beschnupperten.

In einem aktuellen YouTube-Video vom Wochenende ist die Geschichte von Kefir zu sehen. Ein Happy End lässt es allerdings vermissen. Denn noch lebt er nicht bei einer neuen Familie, sondern weiterhin bei den Love Furry Friends.

Wer die tapferen Tierschützer aus der Ukraine zum Beispiel mit einer Spende unterstützen möchte, findet alle relevanten Links unter ihren Videos.

Titelfoto: YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

