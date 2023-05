Frauen retten Hund von Straße: Was sie dann über ihn herausfinden, hat es in sich

Pensacola/Dade City (USA) - Plötzlich lief da dieser Hund am Straßenrand: Jasmine Noffsinger und ihre Schwester waren gerade mit dem Auto in ihrer Heimatstadt Pensacola im US-Bundesstaat Florida unterwegs, als sie das Tier entdeckten. Schon bald sollten beide die erstaunliche Wahrheit über den Rüden herausfinden.

Allerdings war die Geschichte damit nicht zu Ende. Sie fing gerade erst richtig an.

Probleme, die Fellnase einzufangen, hatten die US-Amerikanerinnen also nicht. Im Gegenteil: Ihr Findling ließ sich nicht lange bitten, sprang direkt zu ihnen ins Auto .

Die Schwestern waren zu einem nahe gelegenen Parkplatz gefahren, von dem aus sie den Hund zu sich riefen. "Ich stieg aus dem Auto, und er kam mit voller Geschwindigkeit auf mich zugerannt und wedelte mit dem ganzen Körper", so Noffsinger. Er sei das "süßeste Ding" überhaupt gewesen.

"Er war extrem abgemagert", erzählte Noffsinger diese Woche im Gespräch mit dem Tiermagazin The Dodo . "Ich konnte alle seine Rippen und seine gesamte Wirbelsäule sehen."

Hamms Frauchen kann ihr Glück nicht fassen. Nach über zwei Jahren ist das Tier wieder da. © screenshot/TikTok/jasminenoffsinger

Denn die Mikrochip-Firma hatte die Daten des Hundes in ihren Akten gespeichert. So kam heraus, dass der Rüde Hamm hieß und ursprünglich im 450 Meilen (circa 724 Kilometer) entfernten Dade City gelebt hatte.

Die Mikrochip-Firma stellte schließlich den Kontakt zu Hamms Besitzern her. Noffsinger konnte dadurch mit dem Frauchen des Hundes telefonieren.

"Als ich ihr sagte, dass ich [Hamm] habe, fing sie hysterisch an zu weinen und stand unter Schock und konnte nicht glauben, dass ich ihn hatte", sagte die Finderin.

"Sie erzählte mir dann, dass er seit Februar 2021 vermisst wird, und als ich sie fragte, wo sie wohnt, sagte sie: 'Dade City', was 450 Meilen von mir in Pensacola entfernt ist", so Noffsinger.



Schließlich hätten sie sich auf jeweils halbem Weg in Tallahassee getroffen. "Als sie anhielten, rannte Hamm sofort zu ihnen und sprang in ihr Auto." Auch ein TikTok-Video gibt es von der rührenden Geschichte inklusive des unverhofften Wiedersehens.

Diese Story zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, seinen geliebten Hund chippen zu lassen. Sonst hätten seine Besitzer Hamm wohl nie wieder in die Arme schließen können.