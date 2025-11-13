Frecher Hund beim Wäscheaufhängen: Seine "Hilfe" sorgt für Mitleid und Lachtränen

USA - Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber für viele Tierliebhaber kaum vorstellbar! Schließlich sind die Vierpfoter einfach treue Begleiter und sorgen stets für Freude im Leben ihrer Besitzer, selbst wenn sie mal etwas frech sind, wie auch ein Video von Maltipoo Bingo beweist. Er lässt sein Frauchen nur selten allein - und bietet ihr sogar ab und zu seine "Hilfe" an.

Maltipoo Bingo sorgt für jede Menge Abwechslung im Leben seines Frauchens. © Montage: TikTok/maltipoobingo

Dass Bingo ein durchaus schlaues Hündchen ist, wissen seine Fans schon lange. Erst vor wenigen Monaten ging ein Video viral, das den Maltipoo dabei zeigt, wie er im Netz seine zahlreichen Tricks präsentiert.

Doch er kann auch anders, wie sein Frauchen in einem neuen Video auf TikTok festgehalten hat. Auch diese Aufnahme ging innerhalb kürzester Zeit viral.

Denn dabei gewährt die Hundeliebhaberin einen Blick in ihr Leben mit dem Vierpfoter. In einer Szene ist Bingo dabei zu sehen, wie er seiner Besitzerin mit der Wäsche "hilft". Grade erst aufgehängt, schon schnappt sich das kleine Fellknäuel eine Socke und befördert sie von einem Ständer auf einen Stuhl.

Sein Frauchen wird es verkraften können, zeigt sich Bingo doch sonst stets von seiner niedlichen Seite. Im viralen Video ist er unter anderem beim Spaziergang zu sehen, wie er treu in Richtung der Kamera blickt.