Rüde Fred musste Baby weichen, jetzt hofft der feine Kerl auf eine zweite Chance

Fulda - Der sechs Jahre alte Mischlings-Rüde Fred hatte eigentlich bereits sein Glück bei tierlieben Menschen gefunden, doch dann bekamen diese ein Baby und die Situation änderte sich zu Freds Leidwesen sehr.

In seinem vorherigen Zuhause hat Fred bereits jede Menge gelernt. © Bild-Montage: Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, war der Hund mit dem neuen Familienmitglied derart überfordert, dass man ihn schweren Herzens im Tierheim in Fulda abgeben musste.

In seinem alten Zuhause habe Fred eine sehr gute Erziehung genossen und es sei wirklich ordentlich mit ihm gearbeitet worden.

Er sei sehr intelligent, beherrsche viele Kommandos, laufe gut an der Leine, sei stubenrein und an das Leben im Haus bestens gewöhnt. Alleine bleibe er auch eine gewisse Zeit und kenne es im Auto mitzufahren.

Allerdings benötige der Rüde etwas Zeit, um neuen Menschen sein Vertrauen zu schenken. Bei bekannten Gesichtern sei er aber sehr freundlich und genieße seine Streicheleinheiten.