Frei laufende Hunde entdeckt: Wer kann Hinweise geben?
Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) - Wer vermisst seine Vierbeiner? Die Polizei hat in Ottendorf-Okrilla zwei frei laufende Hunde entdeckt und sucht nun dringend die Besitzer.
Die Tiere wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr ohne Begleitung im Bereich An der Blöße gesichtet.
Die beiden großen schwarz-weiß gescheckten Fellnasen mit schwarzem Kopf konnten durch die Beamten wohlbehalten eingefangen und auf der Rücksitzbank des Streifenwagens zur Polizeidienststelle transportiert werden.
Eine Prüfung zahlreicher Tierheime in der Region sowie der Versuch, über einen implantierten Chip die Halter ausfindig zu machen, verlief erfolglos.
"Ein Besitzer konnte nicht festgestellt werden, offenbar waren die Hunde nicht registriert", teilt die Polizei mit.
Inzwischen sind die hübschen Vierbeiner, bei denen es sich augenscheinlich um Große Münsterländer handeln könnte, im Tierheim Pirna untergekommen.
Wer Hinweise zu den Hunden oder den Eigentümern geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 03578/3520.
Titelfoto: Polizeidirektion Görlitz