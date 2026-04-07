Fremde? Lieber nicht! Labrador-Retriever-Mix Luna braucht Zeit und Vertrauen

Berlin - Diese Hündin ist nichts für Anfänger: Labrador -Retriever-Mix Luna wartet im Berliner Tierheim auf ein neues Zuhause. Allerdings sind ihre Ansprüche klar und nicht ohne.

Labrador-Retriever-Mix Luna sehnt sich seit November 2025 nach einem neuen Körbchen. © Tierheim Berlin

Die im März 2019 geborene Fellnase wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt und zeigt sich als klug und lernfähig, informieren die Tierretter auf der Webseite des Heims. Dort fristet sie seit November vergangenen Jahres ihr trauriges Dasein.

Wer sich Luna nach Hause holen will, muss sich auf Herausforderungen gefasst machen: An der Leine pöbelt sie andere Hunde stark an und braucht dabei konsequente Unterstützung durch erfahrene Halter.

Besonders auffällig ist ihre enge Bindung an Bezugspersonen. Luna fixiert sich stark und kann dabei auch beschützend reagieren. Im Zweifel schreckt sie auch nicht vor einem Biss zurück.

Fremde Menschen betrachtet die große Hündin laut Steckbrief zunächst mit Misstrauen. Hier sind Geduld, klare Führung und Erfahrung gefragt. Hat sie jedoch Vertrauen gefasst, zeigt sie ihre loyale und enge Bindung.

Immerhin: Die Hundedame ist stubenrein und beherrscht bereits Grundkommandos. Allerdings muss noch an ihrer Frustrationstoleranz gearbeitet werden. Daher wird der Besuch einer Hundeschule dringend empfohlen.