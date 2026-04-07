Fremde? Lieber nicht! Labrador-Retriever-Mix Luna braucht Zeit und Vertrauen
Berlin - Diese Hündin ist nichts für Anfänger: Labrador-Retriever-Mix Luna wartet im Berliner Tierheim auf ein neues Zuhause. Allerdings sind ihre Ansprüche klar und nicht ohne.
Die im März 2019 geborene Fellnase wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt und zeigt sich als klug und lernfähig, informieren die Tierretter auf der Webseite des Heims. Dort fristet sie seit November vergangenen Jahres ihr trauriges Dasein.
Wer sich Luna nach Hause holen will, muss sich auf Herausforderungen gefasst machen: An der Leine pöbelt sie andere Hunde stark an und braucht dabei konsequente Unterstützung durch erfahrene Halter.
Besonders auffällig ist ihre enge Bindung an Bezugspersonen. Luna fixiert sich stark und kann dabei auch beschützend reagieren. Im Zweifel schreckt sie auch nicht vor einem Biss zurück.
Fremde Menschen betrachtet die große Hündin laut Steckbrief zunächst mit Misstrauen. Hier sind Geduld, klare Führung und Erfahrung gefragt. Hat sie jedoch Vertrauen gefasst, zeigt sie ihre loyale und enge Bindung.
Immerhin: Die Hundedame ist stubenrein und beherrscht bereits Grundkommandos. Allerdings muss noch an ihrer Frustrationstoleranz gearbeitet werden. Daher wird der Besuch einer Hundeschule dringend empfohlen.
Wer schenkt Labrador-Retriever Mix Luna ein Für-immer-Zuhause?
Für ihr neues Zuhause hat Luna deshalb klare Vorstellungen: Sie sucht ein ruhiges Umfeld ohne Kinder bei hundeerfahrenen Menschen, die ihr Sicherheit und Struktur geben. Außerdem möchte sie als Einzelhund leben und ihr Reich nicht teilen.
Wurde Dein Interesse geweckt, Du fühlst Dich der Aufgabe gewachsen und magst Luna eine echte Chance geben? Dann melde Dich, indem Du das Anfrageformular auf der Webseite des Berliner Tierheims nutzt.
Ansonsten kannst Du auch im Lassie-Haus unter der Nummer 030 76888-220 anrufen.
Dort geht täglich von 13 bis 16 Uhr bis auf samstags jemand ans Telefon.
Titelfoto: Tierheim Berlin