Nach acht Jahren plötzlich im Tierheim: Labrador-Mischling Sammy sucht den Neustart

Rötha/OT Oelzschau - Aus dem Tierheim Oelzschau in Rötha kam am Wochenende über Facebook ein flauschiger Ostergruß von einer noch relativ neuen Bewohnerin, die eine Familie sucht, bei der sie für immer bleiben kann.

Sammy hat eine Schulterhöhe von circa 45 Zentimetern. © Tierheim Oelzschau

Die Tierschützer hoffen, dass Hündin Sammy bald wieder ausziehen darf. "Sammy ist unglaublich loyal und bei vertrauten Menschen sehr anhänglich. Wer sie einmal kennenlernt, verliebt sich sofort in sie", schrieben sie auf Facebook.

Sammy wurde am 28. Juli 2017 geboren und ist damit schon 8 Jahre alt. Seitdem sie ein Welpe war, hat sie bei einem Paar gelebt. Aus privaten Gründen wurde sie dann aber im März 2026 ins Tierheim gebracht.

Die Vierbeinerin bringt vieles mit. Sie ist stubenrein, fährt problemlos im Auto mit, beherrscht die Grundkommandos, läuft gut an der Leine, kennt den Alltag im Haushalt und kann nach Eingewöhnung bis zu sechs Stunden alleinbleiben. Bisher hat sie sowohl in einer Wohnung, als auch in einem Haus mit Garten gelebt.

Die Hovawart-Labrador-Mischlingsdame ist fremden Menschen gegenüber am Anfang etwas skeptisch, und man braucht Geduld mit ihr. "Hat sie Vertrauen gefasst, zeigt sie sich als loyale und anhängliche Begleiterin", beschrieben die Tierschützer.

Allerdings braucht es genau da eine starke Hand und Konsequenz, denn Sammy wisse gut, wie sie Menschen um den Finger wickeln kann.