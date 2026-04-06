Nach acht Jahren plötzlich im Tierheim: Labrador-Mischling Sammy sucht den Neustart
Rötha/OT Oelzschau - Aus dem Tierheim Oelzschau in Rötha kam am Wochenende über Facebook ein flauschiger Ostergruß von einer noch relativ neuen Bewohnerin, die eine Familie sucht, bei der sie für immer bleiben kann.
Die Tierschützer hoffen, dass Hündin Sammy bald wieder ausziehen darf. "Sammy ist unglaublich loyal und bei vertrauten Menschen sehr anhänglich. Wer sie einmal kennenlernt, verliebt sich sofort in sie", schrieben sie auf Facebook.
Sammy wurde am 28. Juli 2017 geboren und ist damit schon 8 Jahre alt. Seitdem sie ein Welpe war, hat sie bei einem Paar gelebt. Aus privaten Gründen wurde sie dann aber im März 2026 ins Tierheim gebracht.
Die Vierbeinerin bringt vieles mit. Sie ist stubenrein, fährt problemlos im Auto mit, beherrscht die Grundkommandos, läuft gut an der Leine, kennt den Alltag im Haushalt und kann nach Eingewöhnung bis zu sechs Stunden alleinbleiben. Bisher hat sie sowohl in einer Wohnung, als auch in einem Haus mit Garten gelebt.
Die Hovawart-Labrador-Mischlingsdame ist fremden Menschen gegenüber am Anfang etwas skeptisch, und man braucht Geduld mit ihr. "Hat sie Vertrauen gefasst, zeigt sie sich als loyale und anhängliche Begleiterin", beschrieben die Tierschützer.
Allerdings braucht es genau da eine starke Hand und Konsequenz, denn Sammy wisse gut, wie sie Menschen um den Finger wickeln kann.
Sammy möchte gern allein ohne weitere Hunde leben
Sammy kommuniziert gut und zeigt, wenn ihr etwas zu viel wird. Mit Kindern ist sie gut verträglich, bei anderen Hunden entscheidet bei ihr die Sympathie.
Trotzdem sucht das Tierheim Oelzschau für sie ein Zuhause ohne weitere Tiere.
Die Vierbeinerin sucht eine Familie, die ihr klare Strukturen, Bewegung und viel gemeinsame Zeit bietet. "Ein Haus mit Garten wäre schön, ist aber kein Muss, wenn sie ausreichend ausgelastet wird", schrieben die Tierschützer.
Momentan wiegt die Hundedame etwas zu viel und sollte einige Kilos verlieren. Außerdem hat sie einen Jagdinstinkt, der aber gut kontrollierbar ist, wenn man mit ihr arbeitet.
Weitere Informationen über Sammy findet Ihr auf der Webseite des Tierheims.
Habt Ihr das Gefühl, dass Sammy gut zu Euch passen könnte? Dann füllt die Interessentenvoranfrage des Tierheims aus und schickt sie per Mail an [email protected]. Hinterlasst dabei unbedingt eine Telefonnummer, die Tierschützer melden sich dann.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Oelzschau