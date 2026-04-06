Schwer verletzt auf der Straße gefunden: Hündin Sabina lässt sich von Amputation nicht aufhalten
Kassel - Sabina hat keine leichte Vergangenheit hinter sich, der Hündin musste aufgrund einer schweren Verletzung sogar ein Bein amputiert werden. Ausbremsen lässt sich das Mischlings-Mädchen von ihrem Handicap jedoch nicht.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel handelt es sich bei der drei Jahre alten Hundedame um ein aufgewecktes und freundliches Fellnäschen, welches aus dem eigenen Partnertierheim im rumänischen Brasov den Sprung nach Deutschland hinter sich hat.
In ihrer Heimat war die Kleine schwer verletzt auf der Straße gefunden worden und als Fundtier im Tierheim gelandet. Die Verletzung war demnach so massiv, dass eine Amputation die einzige Option war. Weshalb Sabina das rechte Vorderbein fehlt.
Ihrer Lebensfreude habe der Eingriff aber keinen Abbruch getan. Sabina ist den Tierfreunden zufolge einfach eine "richtige Frohnatur". Auch komme sie mit ihrem Handicap im Alltag bestens gut zurecht.
Das gelte auch für den Umgang mit Artgenossen, weshalb sie sich vermutlich auch als Zweithund eignen würde.
Hündin Sabina sucht ebenerdiges beziehungsweise behindertengerechtes Für-immer-Zuhause
Ihr neues Für-immer-Zuhause sollte bestenfalls ebenerdig beziehungsweise behindertengerecht sein, um ihr das künftige Leben zu erleichtern.
Bedeutet: keine Treppen oder glatte Bodenbeläge.
Auch sollte interessierten Menschen natürlich im Vorfeld bewusst sein, dass die rund 50 Zentimeter große und 20 Kilogramm schwere Hündin sich für sportliche Aktivitäten sicherlich weniger eignet.
Auf Wanderungen oder Städtetrips muss deshalb aber nicht verzichtet werden, denn mithilfe eines "Hundejoggers" ist es Tieren mit Handicap möglich, geliebte Menschen an fast jeden Ort zu begleiten.
Wer sich auf den ersten Blick in Sabina verliebt hat, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder alternativ per E-Mail und über das Webformular melden.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel