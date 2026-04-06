Schwer verletzt auf der Straße gefunden: Hündin Sabina lässt sich von Amputation nicht aufhalten

Kassel - Sabina hat keine leichte Vergangenheit hinter sich, der Hündin musste aufgrund einer schweren Verletzung sogar ein Bein amputiert werden. Ausbremsen lässt sich das Mischlings-Mädchen von ihrem Handicap jedoch nicht.

Hündin Sabina sucht ein neues Zuhause. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel handelt es sich bei der drei Jahre alten Hundedame um ein aufgewecktes und freundliches Fellnäschen, welches aus dem eigenen Partnertierheim im rumänischen Brasov den Sprung nach Deutschland hinter sich hat.

In ihrer Heimat war die Kleine schwer verletzt auf der Straße gefunden worden und als Fundtier im Tierheim gelandet. Die Verletzung war demnach so massiv, dass eine Amputation die einzige Option war. Weshalb Sabina das rechte Vorderbein fehlt.

Ihrer Lebensfreude habe der Eingriff aber keinen Abbruch getan. Sabina ist den Tierfreunden zufolge einfach eine "richtige Frohnatur". Auch komme sie mit ihrem Handicap im Alltag bestens gut zurecht.

Das gelte auch für den Umgang mit Artgenossen, weshalb sie sich vermutlich auch als Zweithund eignen würde.