Junger Hund genießt jede Form von Zuwendung: Tierretter schwärmen von seinem lieben Wesen

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein neues Zuhause für Hund Max, der nun schon seit einer Weile in der Obhut der Tierretter lebt. Seit seiner Ankunft in der Einrichtung hat der Mischling schon große Forstschritte gemacht und ist jetzt bereit, in ein neues Leben zu starten.

Hund Max ist lieb, zutraulich und sehr gelehrig. Der Vierbeiner sucht ein passendes Zuhause. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Als der rund ein Jahr junge Rüde kürzlich im Tierheim ankam, war er noch ziemlich wild, stand ständig unter Strom und arbeitete seine Gassirunden mit Höchstgeschwindigkeit ab, wie Max' Pfleger schilderten.



Dieses Verhalten hat der Staffordshire-Terrier-Mix jedoch - dank des Trainings seiner Gassigängerinnen - schnell beiseite gelegt und bereits tolle Fortschritte gemacht, wie sich das Tierheim freut.

Max lernt sehr schnell und möchte es seinen Menschen recht machen, berichteten seine Pfleger. Wenn der Hund etwas gut macht und gelobt wird, ist er dementsprechend sehr stolz.

Mit Artgenossen hat er zudem überhaupt keine Probleme, begegnet anderen Hunden freundlich und interessiert und wahrt dabei auch eine entsprechende Distanz.