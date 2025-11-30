Junger Hund genießt jede Form von Zuwendung: Tierretter schwärmen von seinem lieben Wesen
Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein neues Zuhause für Hund Max, der nun schon seit einer Weile in der Obhut der Tierretter lebt. Seit seiner Ankunft in der Einrichtung hat der Mischling schon große Forstschritte gemacht und ist jetzt bereit, in ein neues Leben zu starten.
Als der rund ein Jahr junge Rüde kürzlich im Tierheim ankam, war er noch ziemlich wild, stand ständig unter Strom und arbeitete seine Gassirunden mit Höchstgeschwindigkeit ab, wie Max' Pfleger schilderten.
Dieses Verhalten hat der Staffordshire-Terrier-Mix jedoch - dank des Trainings seiner Gassigängerinnen - schnell beiseite gelegt und bereits tolle Fortschritte gemacht, wie sich das Tierheim freut.
Max lernt sehr schnell und möchte es seinen Menschen recht machen, berichteten seine Pfleger. Wenn der Hund etwas gut macht und gelobt wird, ist er dementsprechend sehr stolz.
Mit Artgenossen hat er zudem überhaupt keine Probleme, begegnet anderen Hunden freundlich und interessiert und wahrt dabei auch eine entsprechende Distanz.
Schwarz-weißer Herzensbrecher sucht neue Besitzer: Max bringt die besten Voraussetzungen mit
Max kuschelt darüber hinaus für sein Leben gern, genießt Streicheleinheiten in vollen Zügen und liebt es, wenn er Zuwendung von Menschen bekommt. Dementsprechend frustriert ist der Vierbeiner gegenwärtig, weil er so alleine in seinem Zwinger ist, wie das Tierheim erklärt.
Damit Max der Einrichtung so schnell wie möglich den Rücken kehren kann, suchen die Tierretter ein geeignetes Zuhause für ihren Schützling, in dem es ihm an nichts fehlt.
"Alles in allem ist er ein ausgesprochen liebenswerter Junghund, der naturgemäß noch lernen muss, aber auch lernen und gefallen möchte", erklärten die Mitarbeiter potenziellen Interessenten.
Wer den freundlichen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Max gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website