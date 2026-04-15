Freundlicher Riese: Besonderer Doggen-Mix Basti hat einen Traum

München - Mischling Basti landete im Münchner Tierheim , weil sein Vorbesitzer verstarb. Findet der freundliche Vierbeiner nun erneut sein Glück?

Doggen-Mix Basti ist stets freundlich und genießt die Aufmerksamkeit seiner Menschen. © Tierheim München

Basti ist ein Mix aus Dogge und Pointer, erklärt das Tierheim. Der kastrierte Rüde wiegt derzeit 44 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von rund 76 Zentimetern.

Über seine Vorgeschichte ist leider nur wenig bekannt. Geboren wurde er etwa 2018, schätzt das Tierheim. Hier genießt er nun die Nähe zu seinen Bezugspersonen und zeigt sich als zugewandter und offener Hund. Selbst fremden Menschen begegnet er neugierig und aufgeschlossen.

Basti ist verspielt und freut sich über gemeinsame Unternehmungen. Dabei bringt er eine "angenehme Portion Lebensfreude" mit, beobachten seine Pfleger. Eine neue Familie wäre sein absoluter Traum.

Aufgrund seiner Körpergröße wäre es trotzdem von Vorteil, wenn seine künftigen Halter eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden haben.

Möchtest Du Basti kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000200 im Hundehaus 2.

Einen Blick auf den Rüden kannst Du auch bei einer Führung durch das Tierheim beim Frühlingsfest erhaschen.