Kleiner Hund stiehlt Dogge das Hundebett: Was XXL-Vierbeiner dann versucht, sorgt für Lachtränen

Bend (USA) - Als ihr das eigene Hundebett auf dreiste Weise verwehrt blieb, machte sich eine Deutsche Dogge aus dem US-Bundesstaat Oregon auf die Suche nach einer geeigneten Alternative. Blöd nur, dass nur noch die Miniatur-Ausgabe eines Schlafplatzes zur Verfügung stand. Dass diese eventuell für seine Körpergröße "etwas" zu klein geraten war, schien dem Vierbeiner aber nicht aufzufallen.

Diese Dogge versucht das Unmögliche – sich als XXL-Hund in ein viel zu kleines Hundebett zu zwängen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ursriner

Herrchen Urs Riner zückte glücklicherweise genau in dem Moment seine Kamera, als seine Dogge versuchte, sich in das winzige Hundebett, was ganz offensichtlich für eine kleine Rasse gemacht ist, hineinzuzwängen.

Im Video sieht man, wie das große Tier sich mehrfach im Kreis dreht und dabei immer wieder probiert, wie alle seine vier Pfoten auf einmal in das Mini-Bettchen passen könnten. Obwohl ihm nicht einmal das gelingt, entschließt sich die Fellnase dennoch dazu, ihren wuchtigen Körper auf dem Hundebett niederzulassen.

Dabei wird der Hund direkt mit den Naturgesetzen konfrontiert, denn die Dogge passt natürlich in keinster Weise komplett in das rot-schwarze Körbchen. Gerade einmal sein Hinterteil samt Hinterläufe wird auf der Matratze gebettet, der Rest des Hundekörpers muss auf dem Holzboden und Teppich vor dem Bett ruhen.

Die Dogge scheint sich dennoch mit der Position zufriedenzugeben – oder sich der Müdigkeit wegen ihrem Schicksal zu fügen.