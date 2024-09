Fröhlicher Jack-Russell-Mix ins Tierheim abgeschoben: Wer kümmert sich jetzt um Charlie?

Charlie wurde angeschafft, weil sich die Kinder einen Hund gewünscht hatten. Jetzt ist der Jack-Russell-Mix im Tierheim gelandet. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Charlie wurde von einer Familie angeschafft, weil sich die Kinder einen Hund wünschten. Allerdings ließ dann das Interesse des Nachwuchses an dem vierbeinigen Familienmitglied nach und so wurde Charlie eben letztlich abgegeben.

Jetzt sucht man also im Tierheim neue Menschen für den aufgeweckten Rüden.

Wie es auf der Webseite heißt, ist Charlie ein grundsätzlich total fröhlicher Kerl, der seine Bezugspersonen liebt und wirklich immer gute Laune hat. Außerdem mag er Bewegung und möchte gern ausgelastet werden.

Hierbei zeige sich allerdings, dass der Hund bislang leider noch so gut wie keine Erziehung genossen hat. Beim Spazierengehen wolle er am liebsten alles auf einmal erkunden und ziehe deshalb voller Begeisterung an der Leine. Es gibt also in seinem neuen Zuhause noch einige Dinge zu lernen.

Mit anderen Hunden komme er sehr gut klar. Allerdings reagiere er laut der Webseite des Tierheims, genauso wie auf viele andere Dinge, mit großer Euphorie.

Seine neuen Halter sollten also etwas darauf achten, dass in einem solchen Fall Charlies Artgenossen nicht von dem kleinen Energiebündel komplett überrumpelt werden.