Gerettete Labrador-Mix Hündin kämpft mit Welpen ums Überleben - Was dann passiert, rührt alle
Covington (USA) - Eigentlich sah es so aus, als würde sich das Leben von 'Baby' endlich zum Guten wenden: Der Labrador-Mix fand nach schwierigen Zeiten im Oktober vergangenen Jahres ein neues Zuhause. Ein Glück, denn die Hündin war schwanger - mit acht Welpen! Doch vor Kurzem der Rückschlag, die vierpfotige Familie wurde lebensbedrohlich krank …
Kurz vor Weihnachten hatte Baby acht kerngesunde niedliche Welpen zur Welt gebracht. "Es war eine freudige und hoffnungsvolle Zeit, Baby dabei zuzusehen, wie sie sich um ihre Kleinen kümmerte und zu sehen, wie sie jeden Tag stärker wurden", erinnern sich Peyton und Leslie Gauthier auf GoFundMe.
Denn dort musste nun eine Spendenseite für die neun Hunde eingerichtet werden. Die im US-Bundestaat Louisiana lebende Hundemama infizierte sich mit Parvovirose und wurde schwer krank.
"Sie befindet sich jetzt beim Tierarzt in einem kritischen Zustand, sie kämpft um ihr Leben." Besonders bitter: Auch ihren Nachwuchs hat es erwischt! Sie "müssen dringend versorgt werden, um zu überleben", heißt es auf der Seite.
Umgerechnet knapp 11.000 Euro wurden als Spendenziel ausgerufen, die in vollem Umfang für die Behandlung der tierischen Familie gedacht seien. Freunde und Bekannte der Gauthiers sowie Netz-User ließen sich nicht lange bitten.
Labrador-Mischling Baby macht kleine Fortschritte
So kamen innerhalb von nur wenigen Tagen schon fast (umgerechnet) 9000 Euro zusammen! Bis Sonntag waren mehr als 200 Leute dem Aufruf gefolgt und hatten mehr als 370 Spenden in Richtung von Baby und ihren Babys geschickt.
"Vielen Dank für die Spenden und die Unterstützung. Es bedeutet mehr, als ich ausdrücken kann", schrieb Peyton Gauthier am Wochenende auf GoFundMe.
Zwar sei der Labrador-Mischling immer noch nicht über den Berg, mache aber immerhin kleine Fortschritte. Noch bessere Nachrichten gab es bezüglich ihrer Welpen, denen es inzwischen wieder "unglaublich" gehe.
"Die frühzeitige Verabreichung der Parvo-Antikörper hat ihnen wirklich das Leben gerettet, und wir glauben, dass sie sich alle vollständig erholen werden." Bezüglich Baby betonte man, dass sie noch länger in der Klinik bleiben müsse und ihre Rechnungen sich dementsprechend stapeln. "Ohne die Großzügigkeit aller, die für sie gespendet haben, könnten wir sie nicht in diesem Kampf halten."
Titelfoto: Collage: Screenshots/GoFundMe/Help Save A Momma & Her Puppies