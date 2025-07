Golden Retriever haben ersten Kuss: Die Reaktion des Älteren sorgt für Lachtränen

Kalifornien (USA) - Der erste Kuss zwischen zwei Golden Retrievern aus den USA verlief nicht ganz so, wie es sich einer der Hunde vorgestellt hatte. Statt einen romantischen Moment zu erleben, verspürte der Vierbeiner eher weniger schöne Gefühle. Zum Glück hielt die Besitzerin der beiden Hunde die Situation auf Kamera fest!

Der Kuss zwischen diesen beiden Golden Retrievern verlief alles andere als romantisch. © Collage: Screenshots/Instagram/@gamjamypotato

Der erste Kuss verläuft bei den meisten Menschen ganz anders, als Hollywood in seinen Filmen immer vorgaukelt. Gerade in jungen Jahren ist man noch etwas unbeholfen und weiß Zähne, Zunge und Lippen nicht so recht einzusetzen.

Mit etwas Übung kann das Knutschen dann aber mit der richtigen Person zu etwas ganz Wunderbarem werden.

Genau diese Übung braucht auch Vierbeiner Chip, der sich an seinen älteren Mitbewohner Gamja heranwagt und ihn liebevoll küssen will.

Als der andere Golden Retriever allerdings seine Zunge einsetzen will, passiert es:

Der jüngere und unerfahrene Hund Chip beißt ihm mit Kraft auf den Mundlappen, woraufhin Gamja erschrocken zurückweicht und einen ziemlich eindeutigen Seitenblick auf sein filmendes Frauchen wirft.